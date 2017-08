Nå har Torgkona fått ny plass

Dette sørget for at Renolen nå må kjøpe ny dress

Saken oppdateres.

På grunn av arkeologiske utgravinger ved Hornemannsgården i Trondheim og den planlagte fornyelsen av Torget, ble skulpturen «Go'dagen» i forrige uke flyttet til kommunens lager på Valøya.

- Trygt å flytte

Da direktør Torunn Herje ved Sverresborg folkemuseum Trøndelag leste om flyttingen i Adresseavisen, fikk hun ideen om at skulpturen heller kunne stå i museet byavdeling til glede for publikum.

Og sånn blir det. Kunstverket, som også blir kalt Torgkona, får stå på friluftsmuseet til Torget er ferdig oppusset i 2020.

– Vi er glad for å kunne bidra til at den folkekjære torgkona «Go'dagen» får midlertidig opphold på Sverresborg mens Torget bygges om. Vi har vurdert det slik at det er trygt å flytte skulpturen og Trondheim bydrift vil bistå med monteringen, slik sikrer vi best mulig håndtering og unngår skader, sier Berit Kirksæther i rådmannens fagstab for kultur og næring.

Hushjelp var modell

Skulpturen ble laget av billedhugger Tone Thiis Schjetne i 1980, den er ca. 175 cm høy og støpt i bronse. I 1983 ble den innkjøpt av Trondheim kommune og har siden den gang stått utenfor Matzowgården på den sørøstre kvadranten av Torget.

- Årsaken til at vi i første omgang valgte å sette den på lager, var at det er uaktuelt å plassere henne et annet sted på Torget mens oppgraderingen foregår. Derfor er vi veldig glade for denne løsningen, sier Kirksæther.

Kommunen har også vært i kontakt med familien til kunstneren avdøde Tone Thiis Schjetne som går god for et midlertidig opphold på Byåsen.

Thiis Schjetne døde i 2015, 87 år gammel. Hun utformet verket etter modell av Anna Kornelia Holm, en kvinne fra Skjervøy i Troms, som kom til Trondheim for å arbeide som hushjelp. Som pensjonist tilbrakte Holm mye tid på Torget eller på en benk ved Nidarosdomen. Hun var en kjent type i bybildet og alle som hilste fikk et blidt «Go'dagen» til svar.