Fredag slipper hun sin nye låt «Think Before I Talk», og da er alle klare til å mene. Det har hun større avstand til nå, forklarer jenta fra Rennebu, som er blitt verdensstjerne og vant til oppmerksomhet av alle slag.

- Det handler om hva som er viktig, og hva jeg bruker energi på. Det viktigste er at fansen synes det er fett, sier Astrid S, som er kjent for å følge opp sitt publikum på sosiale medier.

Når hun er klar for verdensturné i september, er det med egen fotograf - i tillegg til band, turnémanager og sjåfør. I mellomtiden får plateselskapets utsendte i oppgave å fotografere en rødkledd Astrid S på Oslo S - et bilde som får nær 24.000 Instagram-likes på de første fem timene.

- Kjempeskummelt

- Hvor mye følger du med? Leser du stjernespådommene i storaviser - som utroper at du snart er verdensstjerne - eller fans som på nettfora erklærer at de er «besatt» av deg?

- Fanforum kan være kjempeskummelt, ler Astrid Smeplass og sier at hun liker best å holde litt avstand til både ros og ris.

- Jeg gjør dette for min egen del, og er det noen som ikke liker det, så er det ikke noe jeg kan gjøre med det.

- Ikke egosentrisk

Det er når hun står på scenen og ser utover folkehavet at hun best føler på hvordan hun når ut, sier hun:

- Det kan virke egosentrisk å være artist, men det er langt mer enn det. Når du ser utover og det er unge fra ulike kulturer, bakgrunner, legninger, etnisiteter som alle kommer og synger med på samme låt. Da ser du mangfoldet. De som følger meg, er blitt en vennegjeng - og det synes jeg er sinnssykt fint. De avtaler for eksempel å møtes på en bestemt konsert.

- Har de gitt seg selv noe navn?

Hun ler, sier hun ikke kan bekrefte det, men at hun tror de kaller seg for «Astridnauts eller noe sånt noe».

- Som en klassetur

Siste helg i august er frihelg for Astrid Smeplass, som reiser hjem til Trøndelag for å tilbringe tid med familien før det er ut på tur fra 2. september.

- Vi kaller det verdensturné, men det er kanskje å ta i litt, medgir Astrid S og forteller at det dreier seg om Nord-Amerika, mye av Europa og Storbritannia og New Zealand - ispedd hennes første norgesturné siden hun var 17 år. Ialt 36 opptredener. Dette er første gang hun headliner sin egen turné i USA og Astrid S føler presset.

- Det er et større ansvar. Da kommer folk som har brukt penger de har jobbet for til å komme og høre på meg, sier Astrid S, og sier at hun reiser i en liten van med køysenger og uten å ta inn på hotell.

- Det er lite fancy! Det er som å være på klassetur, og ombord spiller vi kort og Ludo og ser på filmer. Når vi er på farten, handler det om soving, spising og synging.

- Jeg snakker først

Den nye singelen kommer bare to måneder etter at Astrid S slapp EP-en «Party's Over» med låten «Such A Boy» , som ble en stor suksess - og fremdeles er på 2. plass på VG-lista. Dermed fikk EP-en lenger levetid enn beregnet.

- Det er et luksusproblem, ler Astrid S, som har tenkt å fortsette å slippe låt for låt. Noe debutalbum er ennå ikke meldt. I mellomtiden samler hun ideer på mobiltelefonen. Lar seg inspirere av ting som skjer i livet sitt, av mennesker hun møter, ting hun overhører, og prøver å knytte det til seg selv.

- Da føles det ekstra fint når du hører låten. «Think Before I Talk» handler om at man noen ganger er sint, lei seg, såret eller frustrert og kan si ting man ikke helt mener.

- Gjør du som du prøver å råde til i låten - å tenke seg litt mer om?

- Nei! Jeg snakker først og tenker etterpå. Jeg er impulsiv selv, og synes det er morsomt med folk som er uforsiktige og gønner på.

Her opptrer Astrid S i Norge:

* 25. oktober - Samfundet, Trondheim

* 26. oktober - Kick Scene, Kristiansand

* 27. oktober - Folken, Stavanger

* 28. oktober - Maritim Hall, Haugesund

* 15. november - Sentrum Scene, Oslo

* 16. november - Huset, Gjøvik

* 18. november - Brygga kultursal, Halden

* 22. november - Terminalen, Ålesund

* 23. november - Rokken, Volda

* 24. november - Meieriet, Sogndal

* 25. november - USF Verftet, Bergen