Reagerer sterkt på at nabo bruker ordet terror om Pstereofestivalen

Det var i et debattinnlegg i Adresseavisen torsdag at nabo av festivalen, Trond Arntzen, bruker ordet «terrorisere» for å beskrive støyen han og andre naboer på Bakklandet utsettes for under festivalen.

- Pstereofestivalen får lov til å terrorisere mange hundre mennesker som bor i umiddelbar nærhet sammenhengende i tre døgn, skriver Arntzen.

Innsenderen mener festivalen burde begrense seg til to dager og avslutte festivalen en time tidligere, klokken 23.00, av hensyn til naboene og barna som skal på skolen fredag.

Festivalsjef Bård Flikke sier han reagerer sterkt. Å bruke ordet terror om et kulturarrangement er respektløst overfor dem som blir utsatt for virkelig terror, mener han.

- Når man ser på episodene som har vært i verden de siste årene, er det uklokt å bruke slike begreper. Det er feil valg av ord i en tid som dette. Terror dreper, musikk beriker, sier Flikke.

Svært mange har kommentert innlegget etter at det ble publisert på Adresseavisens Facebook-side onsdag kveld. Brorparten av disse gir sin støtte til Pstereo, og mener man bør tåle såpass om man velger å bo i sentrum.

Pstereo får støtte

- Ingen barn skal på skole den fredagen det er festival. Skolen begynte først påfølgende mandag. Barn sover igjennom det meste, så det er nok helst voksne som irriterer seg, skriver Julie Asmussen.

- Olavsfestdagene og Pstereofestivalen er en kulturberikelse som trekker masse turister til byen. Næringslivet har en all time high. De som ikke tåler litt støy i tre dager bør ta seg en tur på landet i festivalhelga, skriver Roar Westerås.

Noen støtter også nabo Arntzen:

- Lydnivået på Pstereo er enormt. Noen arbeider faktisk i helgene og trenger søvn, skriver Alice Elida Hovde Aspnes.

- Vi er nærmeste nabo til Pstereo, og det var et forferdelig lydnivå, hele grunnen vibrerte. Bassen var så høy at den gikk rett i kroppen. Forferdelig lydforurensning, skriver Else Marie Buseth.

Tar flere støygrep

Bård Flikke sier festivalen allerede i dag gjør flere grep for at lyden skal spre seg minst mulig til naboene.

- Vi begrenser lyden med vinklingen av høyttalerne. Vi har også et teknisk system som gjør at lyden dempes utenfor området. Vi har to målepunkt på den andre side av elva, og vi har til enhver tid målinger av lyden på scenene, sier Flikke.

Årets festival var den tiende på Marinen, med 8500 mennesker på området på det meste. I årenes løp har festivalen bare fått en håndfull klager på støy. Flikke sier festivalen er opptatt av å ha et godt naboforhold.

- Vi er veldig glade for den massive støtten vi har fått blant kommentarene på Facebook. Det betyr mye for oss. Man blir litt motløs når noen klager og utroper seg til å være stemmen for veldig mange. Jeg er glad for at folk setter pris på at så mange legger ned så mye tid for å skape noe for andre.

Inviterer til nabomøte

Selv om han tar klagen på alvor, tror ikke Flikke det er aktuelt å begrense festivalen til to dager eller å avslutte tidligere.

- Publikum ønsker det vi har i dag. For vår del dreier det seg også om lyset. Hvis vi skal ha den visuelle effekten av mørket, må vi holde på til midnatt, sier han. Han legger til:

- Det at folk opplever noe slikt sammen, skaper en fellesskapsfølelse som sprer seg i hele byen.

Flikke sier festivalen ønsker å invitere beboere på Bakklandet til et åpent nabomøte der de kan treffes og diskutere utfordringene.

- Jeg skjønner at det kan være en belastning med støy, men det er bare snakk om tre dager. For å fungere i en by må man ta hensyn til sine medborgere, men det må gå begge veier. Vi skal ta hensyn til naboene, men naboene må også ta hensyn til brukerne av byen. Jeg har tro på dialog og åpenhet og ønsker å snakke direkte med folk.

