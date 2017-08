Humorlegende kommer til Trondheim

Fare for pilotstreik og flykaos for SAS

Saken oppdateres.

Han er verdenskjent for sin svarte, britiske humor. Monty Python, tv-serien «Hotell i særklasse» og filmene «Life of Brian» og «A Fish Called Wanda» er blant merittene vi forbinder ham med.

10. mai neste år kommer han til Trondheim med showet han har turnert med i over fire år.

Clarion fremfor Olavshallen

- Det blir trolig bare én forestilling med Cleese i Trondheim denne gang, og derfor valgte vi Clarion som har litt bedre kapasitet enn Olavshallen, forteller arrangøren Otto Vinje i VS Management.

- Vi legger ut 1700 billetter og jobber fortsatt med å få flere forestillinger hit. Men Cleese har et tett program på denne europaturnèen, derfor kan vi ikke love mer enn denne ene, sier Vinje.

Cleese var i Trondheim i 2010 med showet «En latterlig kveld med John Cleese». Der vitset han med sin egen skilsmisse, derav forestillingens undertittel, «Paying my ex-wife – year two».

Trives i Skandinavia

I et intervju med Adresseavisen den gang sa komikeren at han ikke like gjerne reiser til Spania, Italia og Frankrike lenger. Cleese vil heller nordover til Norge og Sverige, men også til Nederland og Sveits.

- Det er så mye mer dannelse og intelligens i denne delen av Europa, sa Cleese, som gledet seg stort til forestillinger i det han hevder er blant de mest siviliserte og hyggelige områdene i verden.

Nå står Norge for tur igjen, og hvis vi skal ta han helt på alvor blir det altså for siste gang.

- Jeg vet at han i dette showet tar tak i det at han nå er en gammel mann. Sluttnummeret er en slags begravelsestale, sier Vinje og tilføyer at Oslo, Stavanger, Kristiansand og Bergen også får besøk av Cleese neste år.

Fulle hus

- Sist han var i Norge mente enkelte kritikere at han ikke var like slagferdig som før, hva tenker du om det nå?

- I og med at denne turneen har gått så lenge for fulle hus, regner jeg med at dette er bra. Men du spør trolig feil mann, for jeg er blodfan av Cleese. Dessuten tror jeg det blir en spesielt intim forestilling på Clarion i og med at det er den minste arenaen han spiller på, sier Vinje.

