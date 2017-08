- Konserten i Dødens dal er årets høydepunkt for oss

Sommeren er slett ikke over i Trøndelag

Disse tre artistene spiller under UKAs Trønderfest i Dødens dal: DDE, Dag Ingebrigtsen og Anders Jektvik.

- Gleder oss

- Publikum er helt vanvittig, scenen er fin, vi blir ferdige i rett tid og alle i bandet vet at det blir fest hjemme hos meg etterpå. Det er mange grunner til at vi gleder oss til å spille på Trønderfest under Uka, sier Dag Ingebrigtsen.

Han er 59 år, har spilt i band siden tidlig i tenårene og still going.

- Jeg trener hver morgen fra 8-10, er jo litt pertentlig og nøye med å ta vare på meg selv. Det må jeg, skal jeg klare å henge med. Se på Mick Jagger, han er 74 og kjører på - her skal man dø med bootsene på.

Nummer 1 i 37 år

Ingen over, ingen ved siden, for Dag tok det for alvor av med The Kids og «Forelska i lærer'n».

- Den sangen har vært nummer 1 i 37 år. Fortsatt hører jeg den overalt, og nei - jeg blir ikke lei av å spille den. I Dødens dal, for eksempel, er det et vanvittig trøkk fra publikum. Folk synger med og overdøver oss. Jubelen er så høy at det oppleves som om en DC9 lander ved scenen.

Tok tak i Dødens dal

Og nå er Dag Ingebrigtsen langt på vei en tradisjon i Dødens dal.

- Vet du, jeg bor 50 meter i luftlinje fra scenen i Dødens dal. Under en konsert der, satt jeg på plena hjemme og hørte dem spille «Forelska i lærer'n». Da slo det meg at det var jeg som burde stått på scenen. Jeg tok tak i det, Uka-gjengen var enige og nå har jeg vel vært med i 5-6 år, tror jeg.

Det har vært forsøkt å legge bort denne sangen, men etter en konsert på Momarkedet -81, ble den tatt inn igjen.

- Folk nektet å gå etter konserten. De klappet og ventet, helt til de fikk det som de ville.

To jubilanter

Uka fyller 100 år i år, og DDE, som også spiller på Trønderfest i Dødens dal, har 25-års jubileum. Dag kjenner gutta, har spilt med dem mange ganger og gleder seg til å dele scene med dem igjen.

- Jeg har hatt lange samtaler med Frode Viken om å skrive låter. Han er heldig som har en sanger som Bjarne Brøndbo i front, som kan framføre sangene med så mye energi, kraft og sjel. DDE er ikke bare et band, jeg pleier å si at DDE er et fenomen.

- Fjonger oss opp

Dag Ingebrigtsen og bandet har Uka-konserten som årets høydepunkt.

- Vi legger på litt, fjonger oss opp litt med flere musikere enn vanlig, og kommer nok til å øve litt ekstra også. Kanskje blir det en blåserekke også, vi får se.

Bandet, som heter Dag Ingebrigtsen, har holdt sammen i 16 år. Det lengste musikalske forholdet Dag har hatt.

- Jeg holdt som regel i to år, da måtte jeg videre. Her har jeg kordamer som har vært med fra de var veldig unge, og fortsatt henger med. Og til de som lurer, det blir sceneshow med «Trudy the rudy» og hennes vinkelslipershow.

- Bare å glede seg, det er helt rått, ler Dag.

Fra før har Uka sluppet navn som Lorde, Future, Highasakite, Astrid S og Cashmere Cat.