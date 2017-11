Starter ny musikkfestival

Her er sju tips for den aller beste barberingen

Festivalen arrangeres for første gang den siste helga i juli neste år, på Brevika gård i Hasselvika, en 30-minutters tur med hurtigbåt fra Trondheim.

Arrangerer festival på hjemgården

Gården skal bruke godt av sine 30 mål, og festivalarrangørene håper på å selge 1500 festivalpass.

Eirik Brevik er festivalsjef og var på gården hver sommer som barn. Da var det besteforeldrene hans som drev den, nå er det foreldrene.

- Det var her jeg likte meg best. Jeg drar hit fortsatt så ofte jeg får muligheten.

Satser alt på camping

Heim-arrangørene satser alt på teltkultur og camping, og mener en festivalcamp bidrar positivt til den helhetlige opplevelsen av festivalen.

- Jeg har aldri hatt en dårlig opplevelse på en festivalcamp, sier Brevik.

En kulturell plikt

Festivalsjefen håper han og de andre arrangørene kan bli et nytt og populært tilskudd til kulturlivet i Midt-Norge, særlig fordi de blander ny og gammel kultur.

- Vi håper at vi kan bringe byen og bygda sammen. Vi føler det nærmest som en kulturell plikt å arrangere festival her på gården, med tanke på omgivelsene og miljøet rundt her. Dette er noe vi har ønsket oss og jobbet for lenge.

Konsert inne i fjellet

Festivalen skal ha konserter på kveldstid og aktiviteter på dagtid. Så langt har de booket artister som Daniel Kvammen og Wonder The Boy. Ikke langt unna gården ligger den nedlagte militærleiren Hysnes fort, hvor det blir dj-er og konsert inne i fjellet.

- Alle aktivitetene vil gjenspeile gården, fjorden og området rundt. Vi vil vise frem gårdslivet på en kul måte, for å bevare den midtnorske kulturarven bedre.

