Adam Douglas til Nidaros Blues

Adam Douglas har gjort opptredener i Norge siden han kom hit for ti år siden, men det var ikke før han ble med på «Stjernekamp» at han ble et kjent navn for allmennheten.

OVERRASKET: Douglas var tydelig preget da seieren var et faktum

Kommer til Trondheim

De siste ukene av konkurransen begynte forespørslene å renne inn for musikeren, og han er allerede fullbooket for hele neste år, melder NRK.

Blant de mange konsertene for neste år, finner vi en opptreden på Nidaros Blues til våren. Festivalen skriver på sine hjemmesider at Douglas har vært kjent som et multitalent for bluesmiljøet lenge, og at de er sikre på at han blir en av de mest etterspurte artistene for 2018.

Har imponert seerne gjennom høsten

Gjennom ti uker konkurrerte Douglas mot ni andre artister i ulike sjangre i «Stjernekamp». I finalen sang han mot Didrik Solli-Tangen som måtte se seg fornøyd med andreplass.

Begge fremførte tre låter, blant annet en fra eget repertoar. Douglas sang da «I Once Was An Honest Guy», hans mest kjente sang i Norge, som han ga ut i 2015.

