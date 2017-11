Likte du «The Handmaid's Tale»?

– FaceID føles som et tilbakeskritt

Saken oppdateres.

Fredag slapp Netflix mini-serien «Alias Grace» basert på Margaret Atwoods bok med samme navn fra 1996.

Og la det være klinkende klart fra første stund; om du likte HBO-serien «The Handmaid's Tale» basert på Atwoods dystopiske roman fra 1986, så kommer du til å elske denne.

LES OGSÅ: Netflix får kritikk for 22. juli-innspilling i Nøtterøy

«Alias Grace» er, om mulig, faktisk enda bedre enn «The Handmaid's Tale». Sarah Gadon («11.22.63», «A Royal Night Out») gjør en karriereomveltende innsats i rollen som tjenestepiken Grace Marks som blir mistenkt for å ha drept sin arbeidsgiver Thomas Kinnear og hushjelpen Nancy Montgomery. Historien er basert på en virkelig historie.

Vi har ennå ikke fått sett alle seks episodene i mini-serien, men om de to første skal være noe å gå etter så snakker vi en potensiell Emmy-vinner i flere kategorier her.

Også anmeldere verden rundt slenger om seg med panegyriske anmeldelser. Allison Shoemaker fra rogerebert.com skriver følgende:

«Sarah Polleys adapsjon av Alias Grace matcher The Handmaid's Tale, men på en enda mer effektiv måte.».

Verne Gay i Newsday skriver: «Det tar seks fulle timer å nøste opp mysteriet, men den reisen er...fabelaktig. Altoppslukende.».

Alle seks episodene av «Alias Grace» ligger tilgjengelig på Netflix nå.

