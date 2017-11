Twitter-ansatts siste dag på jobb – deaktiverte Trumps konto

Tenk at noen mente at Aurora i Nidarosdomen var en dårlig idé! 6

Saken oppdateres.

Like før klokken 19 lokal tid torsdag var Trumps Twitter-konto utilgjengelig. De som forsøkte å lese presidentens meldinger, fikk beskjed om at kontoen hans ikke eksisterte. Elleve minutter senere var den oppe igjen.

Twitter selv forklarte først at årsaken var en menneskelig feil. Senere innrømmet selskapet at en ansatt hadde stengt Trumps konto på sin siste arbeidsdag i firmaet.

- Vi er i gang med en full intern gjennomgang, forsikret selskapet i en Twitter-melding.

Hyppig bruker

Hyppig tvitring har vært et av Donald Trumps fremste varemerker både som presidentkandidat og som president. 71-åringen har 41,7 millioner følgere, og han har tvitret over 36.000 ganger siden han opprettet kontoen sin i 2009.

Den elleve minutter lange stengingen av kontoen utløste heftig diskusjon blant andre brukere av det sosiale mediet. Motstandere av Trump mener det bør utdeles medalje til den Twitter-ansatte som tok saken i egne hender.

De som gledet seg over stengingen av kontoen, ble imidlertid anklaget for å være tilhengere av sensur.

Frykter falske meldinger

Sjefredaktøren for Politico Magazine, Blake Hounshell, skrev at han var sjokkert over at en tilfeldig Twitter-ansatt egenhendig kunne stenge kontoen til USAs president.

Hounshell uttrykte bekymring for hva som kan skje hvis det sendes ut falske Trump-meldinger på Twitter.

- Hva om denne personen hadde tvitret om et oppdiktet atomangrep på Nord-Korea?

