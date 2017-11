- Neste år blir en lang og vill fest

Saken oppdateres.

Repertoaret for 2018 blir Seltuns niende og avrundende som teatersjef ved Trøndelag Teater. Med noen risikofylte satsinger, ifølge ham selv, og sikter blant annet til det franske 1800-talls stykket «Kong Ubu» som settes opp på hovedscenen med premiere i januar.

- Jeg lager de rare tingene ved teatrene i Norge

Vrient å få til

- Det er en kjent forestilling, men det spilles ganske sjelden, og det skyldes rett og slett at det er så komplisert å sette opp. «Kong Ubu» har vanskelighetsgrad 10 fordi det er både kaotisk og sprøtt. Det er ikke noe du setter opp på hovedscenen hvis du er noenlunde fornuftig, sier Seltun humrende, og understreker at det ikke er et vanskelig stykke å se for publikum.

- Det er langt på vei en komedie, en satire og en harselas over et maktsykt menneske som dessverre ligner på mange av dem vi må forholde oss til i dag. Han er en Trump, han er en Hitler, han er en Erdogan, sier Seltun.

Vill fest i sikte

- Hvorfor ble dette så fristende å sette opp?

- Vi har hatt «Kong Ubu» på listen over aktuelle stykker helt siden jeg begynte her fordi det står så sentralt i teaterhistorien. Men vi har aldri funnet en regissør som har tent på ideen. Slovenske Tomi Janežič er en av europas dyktigste regissører, så han håndterer dette, for dette blir en lang og vill fest, sier Seltun.

Janežič var regissøren bak oppsetningen av Erlend Loes «Doppler» ved teateret for snart to år siden.

- Men det ble ingen trønderforfatter denne gang?

- Vi diskuterte akkurat det før vi landet på «Kong Ubu». Vi snakket til og med om en oppfølger av «Doppler», men fikk det ikke helt til å svinge og da ble det dette, sier Seltun om det som blir hans siste år som teatersjef her.

- Musikal med et tydelig budskap

Vårmusikalen neste år blir «Spelemann på taket», en av musikalene som ifølge teatersjefen kan spilles uten musikk fordi stykket har et tydelig budskap knyttet til jødeforfølgelse. Trond-Ove Skrødal har fått rollen som «Tevje».

Her kan får du en smakebit på neste års vårmusikal:

- Det første jeg tenkte var «What?», forteller Skrødal som har begynt hos sangpedagog i forbindelse med forberedelsene til musikalrollen.

- Minstejenta er ti måneder, og hun sovner når jeg synger «Om eg var ein rik mann», så det har blitt den nye vuggevisa for meg, sier Skrødal.

Tradisjon med Ibsen-høst

Trøndelag Teater er det teateret i Norge som etter Nationaltheatret har satt opp flest Ibsen-stykker. De har ifølge Seltun spilt 45–50 titler siden 1937. Neste høst er det duket for «Byggmester Solness» med Eindride Eidsvold i hovedrollen.

- Det er en stund siden vi sist spilte «Byggmester Solness» og fordi alle våre egne kandidater til hovedrollen var opptatt med andre prosjekter måtte vi ut av huset for å finne en skuespiller på rundt 50 som kunne passe, sier Seltun.

Eidsvold, som er fast ansatt ved Nationaltheatret, har aldri vært i Trondheim for å spille teater før, og er svært spent på å møte trøndersk publikum.

- Skummelt å være i Trondheim

- Jeg får sånn litt skjelvende stemme og det er fordi jeg er så spent på å snakke til trøndere. For meg er det veldig skummelt å være i Trondheim, men jeg gleder meg jo først og fremst, sier den erfarne skuespilleren som mange har sett i filmer og tv-serier som «Hotel Cæsar», «Sofies Verden» og «Hamsun».

Siste post på Seltuns siste teaterår i Trondheim blir en ny versjon av «Nøtteknekkeren» som Olve Løseth, Mads Bones, Matilde Holdhus og Kyrre Havdal står bak.

- Hva tenker du om at du går inn i ditt siste år som teatersjef ved Trøndelag Teater?

- Jeg har hatt ni superfine år her. Og det blir veldig fint å rusle rundt her å følge opp produksjonene neste år.

- Hva skal du ta fatt på i 2019?

- Jeg har en plan, men det er så tidlig at jeg tenker ikke å snakke om det riktig ennå, avrunder Seltun.