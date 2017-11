DJ-superstjerne til Lerkendal

Saken oppdateres.

Datoen er 16. januar, og stedet er Scandic Lerkendal.

Ifølge bookingselskapet hans, Atomic Soul, ble konsertene hans utsolgt på få timer sist han var i Norge. Tiësto (Tijs Michiel Verwest) har vært i Trondheim tidligere, i januar 2016 opptrådte han på Clarion Brattøra. I 2009 spilte han i Trondheim Spektrum.

SE BILDENE: På lysfest med Tiësto

Åpnet OL

Den nederlanske DJ-en er stemt frem som «The greatest DJ of all time» av det britiske magasinet Mixmag og han har i tillegg toppet Rolling Stones' kåring over verdens beste DJ-er og vunnet Grammy-pris. Han åpnet de Olympiske Leker i Athen i 2004, og har headlinet festivaler over hele verden. Han har også radioprogrammet «Clublife», som sendes i 77 land med over 40 millioner lyttere, og Tiësto kunne i fjor feire sending nummer 500.

Tiësto har vært aktiv siden 1994, og forbindes gjerne med sjangrene trance og house. Han regnes også som en forløper for dagens dominerende EDM-bølge.

Nordlys-turné

På sin norgesturné besøker Tiësto også Bergen, Stavanger og Tromsø, før han avslutter sin «Northern Lights Tour» i Reykjavik på Island.

Billettsalget starter 10. november.