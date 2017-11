Sterk vind stanser Tom Cruise – dagens filminnspilling er avlyst

- Vi har ikke hatt et større jordskjelv på fastlandet i Norge på over ti år

Selve opptakene skulle etter planen startet i tirsdag, men allerede mandag ble det ropt «action» på Preikestolen. Det skriver Stavanger Aftenblad. Superstjernen Tom Cruise er i Rogaland for å spille inn stuntscener på toppen av det berømte fjellplatået, men sterk vind i området skaper utfordringer.

NRK får opplyst at helikoptrene som skulle til Preikestolen ikke får lande grunnet vindforholdene.

Tirsdag formiddag ble det opplyst at filminnspillingen var forsinket med et par timer.

– Ved 12-tiden ble det fløyet inn en vindmåler. Denne viste at vinden er for sterk til at det kan gjøres opptak tirsdag. Filminnspillingen er avlyst for dagen, sier Aftenbladets reporter Lars Hjalmarsson, som er ved Preikestolen.

Klarvær mandag

Mandag førte en høytrykksrygg i Nordsjøen til både klarvær og glatte veier i Rogaland. Glatt var det også på stien opp til Preikestolen hvor flere turister ble stående og vente for å komme bort til platået.

Noen av dem ble irriterte da det viste seg at de ikke slapp bort til platået klokka 13.00, slik de ble lovet da de gikk fra parkeringsplassen. En som ikke virket sur da han gikk ut av helikopteret, var Tom Cruise selv.

Tre dager med filming

Tidlig mandag ettermiddag ankom filmstjernen Preikestolen, hvor dramatiske sluttscener i Mission Impossible 6 skal filmes. Før opptakene startet, tok Cruise seg tid til å bli fotografert sammen med produsent Christopher McQuarrie.

Flere i crewet benyttet også anledningen til å forevige øyeblikket.

Tre dager er satt av til innspillingen. Ifølge statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved vil det bli mer og mer regn utover i uka.

Fuktig torsdag

Kanskje var det derfor innspillingen startet allerede i går, da det fortsatt var klarvær i Lysefjorden. De mest tålmodige av turistene, som i går ble stanset på god avstand fra platået, fikk muligens et glimt av både Preikestolen og Tom Cruise da de endelig fikk gå videre.

Nedriggingen starter så snart opptakene er gjort. Alt filmutstyr skal være ryddet ned fra Preikestolen i løpet av 11. november.