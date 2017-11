Credo-Heidi nominert til ny matpris

Saken oppdateres.

- Det er utrolig stas bare å bli nominert. Det er så sterke andre kandidater at jeg neppe har sjanse til å vinne prisen, sier Bjerkan.

Hovelsrud gård på Helgøya i Mjøsa som driver økologisk kyllingproduksjon i stor skala er også nominert til hovedprisen i Matprisen 2017. Fjærkre er også stikkord for den tredje nominerte, dokumentarserien «FBI redder høna» på NRK, som ble laget med fokus på at stadig færre spiser høne, og generelt på skjult matsvinn i Norge.

Maaemo vant i fjor

Hovedprisen ble delt ut for første gang i fjor, da var det Norges første trestjernes Michelin-restaurant Maaemo som vant den.

LES OGSÅ: Heidis credo - portrettintervju med Heidi Bjerkan

LES OGSÅ: Heidi utvider Credo når hun åpner på Lilleby

Dette er juryens begrunnelse for nominasjonen av Heidi Bjerkan:

Fra oppstarten av Restaurant Credo i Trondheim, via hennes mangeårige innflytelsesrike rolle som kjøkkensjef ved Slottet, har Heidi Bjerkan alltid fornyet seg selv og de rundt seg. Samtidig har verdier som bærekraft, samhold og fellesskap stadig blitt synligere i hennes arbeid.

Det er en tydelig sammenheng mellom alt som skjer på jordet til det hun setter på bordet. Produsentene holdes alltid høyest hos Heidi, og kommer hun på talerstolen er det også disse som blir nevnt først. Kollegaer og konkurrenter i inn- og utland har til stadighet opplevd Heidis enorme dugnadsånd i tøffe tider.

Hun skaper samarbeidsformer hvor gårder og restauranter utgjør et felles team og det deles kompetanse og erfaring. I tillegg til å spre inspirasjon og kunnskap fra restaurant Credo og matbaren Jossa til hele Midt-Norge, er Heidi initiativtaker og medeier av Vippa i Oslo. Heidi står i bresjen for gode menneskemøter, relasjoner og åpen og ærlig kommunikasjon, og disse kvalitetene ønsker juryen å trekke frem som forbilledlige og inspirerende.

- Det er jo veldig spesielt at prisen deles ut på Vippa, sier Bjerkan -–som har jobbet parallelt med oppbygging av den store mathallen på Vippetangen og prosjektering av nye Credo, Jossa og kafeen Finne på Lilleby i Trondheim.

LES OGSÅ: Heidi Bjerkan satser i Oslo

Kan bli hennes tredje matpris på to år

I de siste årene har Heidi Bjerkan mottatt to prestisjefulle norske matpriser. I 2016 ble hun kåret til Årets kjøkkensjef i Norge, i juni i år fikk hun Ingrid-prisen.

LES OGSÅ: Credo-Heidi vant Ingrid-prisen

LES OGSÅ: Heidi Bjerkan vant gjev kokkepris

Matprisen har i tillegg til hovedprisen syv andre priskategorier, blant annet årets kjøkken, produsent, forskningsformidler, blogger og barne- og ungdom.

To av tre nominert i barnepris fra Trondheim

I sistnevnte kategori er det gode sjanser for at det blir prisvinner fra Trondheim. To av tre nominerte er fra byen. Bakklandet barnehage som blir beskrevet som en pioner i sitt arbeid med matkvalitet, ernæring og matglede, og en inspirasjon for dem som jobber med barn.

Grønn Barneby i Trondheim stikker i følge juryen seg ut som et foregangseksempel for skoler og barnehager på systematisk jobbing for kunnskap om miljøet og bærekraftige måltider.

Matprisen ble etablert i 2014 av ØQ (Økologisk mat i storhusholdninger) og DebioInfo, og går 13. november av stabelen for fjerde gang.