- Nå er det nesten litt andektig stemning her. 4000 er inne og venter på at konserten skal starte, rapporterte konsertarrangør Stein Vanebo i Trondheim concerts ved 20.15-tiden onsdag kveld.

Ti minutter før det britiske hardrock-bandet Deep Purple gikk på scenen i Trondheim spektrum fortalte han at alt lå til rette for en stor konsertopplevelse. Og at det ikke hadde vært noen grunn til å bekymre seg for trafikk-kaos og gjørmete adkomst.

- Dettte har gått veldig fint. Det har ikke vært noen trafikale problemer, og det har vært lite kø. Da vi åpnet dørene klokken seks, var det noe kø, for de første kom i fem-tida. Men det var jo nesten litt hyggelig, sier Vanebo.

Advarte

- Publikum kommer til konserten via et anleggsområde, det må de være forberedt på. Det kan være lurt la finskoene ligge igjen hjemme, advarte Vanebo i Adresseavisen på forhånd.

Han ba også folk om å la bilen stå hjemme.

Årsaken til at dette er at arbeidet med de nye hallene på Nidarø er i full gang. Det har ført til at den gamle hovedinngangen er blokkert, mens hele fasaden mot øst er utilgjengelig. Inngangen er derfor flyttet til en port i hall F like ved Klostergata.

- De aller fleste har kommet til fots eller per sykkel. Det er nok mange som har tatt buss ned til Samfundet, og gått derfra, forteller Vanebo.

Han har sett publikum med både støvler, goretex-sko og joggesko, men sier at det har vært en grei adkomst til konserten.

- Vi har fått asfaltert og gruset opp veien, derfor har dette gått fint. Og så har vi stor garderobe, så der kan folk skifte skotøy, sier han.

- Vemodig

Deep Purple er på avskjedsturne, og Vanebo sier flere av dem som har tatt turen var til stede i Nidarøhallen i 1979 da Ian Gillan var der som soloartist.

- Det er nok litt høyere snittalder enn det som er vanlig på konserter. Og jeg vil tippe at 70 prosent er menn. De er her for å ta avskjed både med Deep Purple og Nidarøhallen. Dette er nok muligens den siste konserten før Nidarøhallen rives, sier Vanebo.

Han medgir at det er en spesiell konsert også for ham.

- Jeg er litt vemodig. Det er en æra som er over når disse gir seg. For min del startet det med Deep Purple, derfor er det godt å være med på avskjedskonserten, sier Vanebo.

I alt 4500 billetter ble lagt ut til konserten, og disse ble solgt i løpet av drøyt åtte minutter.

Anmeldelse av Deep Purple-konserten kan du lese på Adressa.no torsdag morgen.