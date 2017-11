- Jeg hadde bestemt meg for å gi opp musikken

Saken oppdateres.

- Jeg er bare en fyr som elsker musikk, og jeg hadde aldri trodd jeg skulle nå så langt. Jeg har fått så mange positive tilbakemeldinger. Det er helt tullete, forteller 29-åringen til Adresseavisen.

Fredag kveld skal han igjen konkurrere mot de andre deltagerne i «The Voice».

Dro til Berlin

Løseth, som er oppvokst på Fannrem i Sør-Trøndelag, fikk sitt første trommesett da han var seks år gammel. Da hadde han mast på foreldrene lenge, og han husker fortsatt hvor stort det var da de dro for å kjøpe det.

Gjennom årene har han hatt mange gode opplevelser som musiker, men den beste var da han dro med bandet Eyeon til Berlin i 2015 for å satse alt på musikken.

- Vi pakket en gammel Chrysler full av musikkutstyr, og tok Kiel-fergen nedover. Vi jobbet mye og traff mange interessante mennesker, samtidig som vi blakka oss fullstendig. Vi fulgte drømmen og det var utrolig gøy.

Mistet selvtilliten

Eyeon ble i Berlin i fire måneder, men fikk ikke det gjennombruddet de hadde håpet på.

- I tiden før jeg meldte meg på «The Voice» ville jeg egentlig legge opp som musiker, jeg hadde mistet selvtilliten til egen stemme. Men en god venn av meg, Jan Egil Ludvigsen, nektet meg å gi opp. Han har alltid likt stemmen min og sa at å slutte ikke kom på tale.

Ludvigsen ble manager for kompisen, og sendte han planer med ukentlige aktiviteter og mål for musikken. Da Ludvigsen kom over et påmeldingsskjema for «The Voice», sendte han det til Løseth med beskjed om at han måtte melde seg på.

- Hvis jeg hadde sluttet med musikk hadde jeg blitt en gammel, grinete gubbe, og jeg hadde angret resten av livet. Musikk er hele meg, sier Løseth.

Nært forhold til Lene Marlin

- Lene er jordnær og flink, og ekstremt proff. Hun så en sårbarhet i meg som jeg ikke visste var der. Hun har hjulpet meg med formidling av følelser, og jeg er veldig trygg på henne. Det har hjulpet meg masse, sier orkdalingen om sin «The Voice»-mentor Lene Marlin.

Løseth forteller at han er rolig dagene før sending, men at han blir nervøs de siste minuttene før han skal ut på scenen.

- Sist sending ble jeg utrolig nervøs. Jeg tenkte alle de tankene man ikke skal tenke, som at det sitter flere hundre tusen mennesker hjemme som ser på, og at de får med seg alt. Men så kikket jeg ut forbi sceneteppet og så at Lene satt der, da slappet jeg av, og tenkte at det gikk bra. Og det gjorde det jo.

Har blitt fridd til av fansen

Artisten sier at tilbakemeldingene fra seere og fans har vært massiv. Og selv om han synes det er gøy, så har det nesten blitt litt for mye av det gode.

- Jeg var ikke forberedt på hvor mye oppmerksomhet det kom til å være rundt alt dette, men det er utrolig trivelig. Det er flere fans som har spurt om jeg vil gifte meg med dem, og selv om jeg takker nei, så er det flott at folk viser følelser og er engasjerte.

At Løseth er populær fikk Adresseavisen være vitne til under intervjuet, da en dame på nabobordet unnskyldte seg og sa at hun aldri hadde stemt på noen før i et tv-program. Men hun stemte på Løseth.

På spørsmål om han har tenkt noe på hva han skal gjøre hvis han må forlate konkurransen fredag, er svaret nei.

- Noen må jo ut. Utover det har jeg ikke tenkt stort på det, det er best å la være.

