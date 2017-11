Trondheim kunstmuseum sikret seg et av vår tids viktigste kunstverk

Saken oppdateres.

- Tanken er at dette verket skal bli profilskapende for museet, på linje med blant andre Ron Muecks «Boy» ved ARoS i Aarhus, sier Johan Börjesson, direktør ved Trondheim kunstmuseum (TKM).

I 2015 vant Vanessa Baird Lorck Schive-prisen, Norges største utmerkelse for billedkunstnere, med bildet «I don't want to be anywhere, but here I am». Verket er etterspurt og en av hovedattraksjonene når Kunstnernes Hus i Oslo åpner en stor utstilling med Baird fredag 10. november.

- Et tankevekkende tidsdokument

- Dette er Bairds groteske og ærlige skildring av flyktningekatastrofen og et tankevekkende tidsdokument. Hun er en av våre fremste samtidskunstnere og en veldig viktig kunststemme i dag, sier Börjesson. Han er svært glad for å ha sikret seg verket som består av 25 paneler med tegninger, laget for en av salene på TKM i forbindelse med Bairds nominasjon til Lorck Schive prisen.

En tydelig stemme

- Hun jobber med en tematikk som representerer vår tid. Og dette er et verk som også viser håndverket i form av tegninger på papir. Det har et sterkt uttrykk og kommuniserer veldig direkte og tydelig med publikum, supplerer Ida Grøttum, presseansvarlig ved Kunstmuseet.

Trondheim Kunstmuseum har en kunstsamling bestående av om lag 5000 verk med norsk og internasjonal kunst; maleri, grafikk, skulptur, fotografi, tegning, videokunst og installasjon. Samlingen ble startet i 1845 av Trondhjems Kunstforening og har siden 1997 tilhørt Trondheim kunstmuseum.

Det største kjøpet i museets historie

Bildet kostet 800 000 kroner og tilsvarer to årsbudsjett ved museet.

- Dette er ikke et spesielt høyt beløp for et slikt verk. Kunstverket er innkjøpt med egne midler og midler fra Eik-Nes legatfond, og er det største kjøpet i museets og samlingens historie, sier museumsdirektøren og tilføyer:

- Kunst utvikler seg hele tiden, og vi har ikke en hel installasjon i vår samling som fyller et helt rom slik dette verket gjør. Dette var et perfekt verk for Trondheim Kunstmuseum nå, sier Börjesson.

Baird har deltatt på flere sentrale utstillinger, blant annet på Nasjonalmuseet. Hun har illustrert Karl Ove Knausgårds bok «Om høsten», og står bak utsmykningen av den nye restauranten på Grand Hotel i Oslo.

