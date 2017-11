DumDum overrasker med ny låt

Kan et Astrid S eller et rockeband bli Årets trønder?

Saken oppdateres.

Trondheimsbandet la fredag ut «Torden i det fjerne» på alle tilgjengelige strømmetjenester.

Tekst og musikk er skrevet av bandets hovedlåtskriver Kjartan Kristiansen, og er produsert av Jaga Jazzists Martin Horntveth.

Låt med jazz-uro

Det er første gang Horntveth samarbeider med DumDum Boys, og han har etterlatt et personlig avtrykk av en slags jazz-uro i en ellers gjenkjennelig DumDum Boys. «Torden i det fjerne» er en klassisk DumDum midtempo-låt med både referanser til The Rolling Stones tidlig på 70-tallet og mykere popmusikk.

Kjartan Kristiansens gitar og Prepple Houms like karakteristiske vokal dominerer låten, som begynner med en typisk tekstvending fra Kristiansen;

Jeg har en hang til å male med svart /

det kommer av de korte glimtene hvor jeg tror jeg ser ting klart

DumDum Boys har hatt over et års pause fra konsertvirksomheten. Det har vært kjent at de har møttes jevnlig og har spilt inn låter i studio. De har derimot vært utydelige på hvilken måte disse låtene eventuelt skulle utgis.

Sverresborg i august

Bandet skal ut på turné igjen i sommer, blant annet til Sverresborg i august. Konserten vil bli bandets første i hjembyen på to år, og den største noen gang. Over ni av ti tusen billetter er hittil solgt.

