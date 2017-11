Credo-Heidi vant Matprisen

For to år siden fikk jeg operert inn en jernstang gjennom ryggen. Det sier noe om hvor utrolig fantastiske ting mennesket kan utrette

Også en annen av vinnerne er trøndersk. «Grønn barneby Trondheim» stakk av med Barne & Ungdomsprisen.

Matprisen er initiert for å hedre ildsjeler som jobber for å utvikle norsk matproduksjon i bærekraftig retning. Det er fjerde året med utdelinger der produsenter, kokker, forskere og andre involvert i norsk matproduksjon og foredling blir hedret.

Maaemo vant i fjor

Men det er bare andre året at selve hovedprisen Matprisen deles ut. I 2016 var det Maaemo, Norges første og hittil eneste restaurant med tre stjerner i Michelin-guiden, som vant prisen.

Bjerkans konkurrenter var Hovelsrud gård på Helgøya i Mjøsa som driver økologisk kyllingproduksjon i stor skala. samt dokumentarserien «FBI redder høna» på NRK, som ble laget med fokus på at stadig færre spiser høne, og generelt på skjult matsvinn i Norge.

Juryens begrunnelse:

Vinneren løfter vanligvis bonden frem snarere enn seg selv, og er en pioner både for sin egen region og resten av Mat-Norge. Antallet prosjekter Bjerkan har på komfyren samtidig, uten et eneste kompromiss, tar pusten fra juryen. Hun har laget en hel familie ut av restauranten Credo, den mer rustikke Jossa, samt Fannremsgården og Skjølberg søndre, et fellesskap og samhold som gjennomsyrer alt hun tar i. Om ikke det var nok, er hun initiativtaker, medeier og motor på Vippa i Oslo, i tillegg til at hun alltid stiller opp for både konkurrenter og kollegaer når det trengs et løft.

- Det er jo veldig spesielt at prisen deles ut på Vippa, sa Bjerkan før mandagens utdeling. Hun har jobbet parallelt med oppbygging av den store mathallen på Vippetangen og prosjektering av nye Credo, Jossa og kafeen Finnes på Lilleby i Trondheim.

Tredje matpris på to år

I de siste årene har Heidi Bjerkan mottatt to prestisjefulle norske matpriser. I 2016 ble hun kåret til Årets kjøkkensjef i Norge, i juni i år fikk hun Ingrid-prisen. Nå fikk hun altså den tredje.

Trøndersk barnevinner

Barne- og ungdomsprisen ble Vunnet av Grønn barneby Trondheim.

Vinneren er selve navet i arbeidet som har ledet frem til at 200 skoler og barnehager i Trondheim kommune har kunnet heise Grønt flagg, den internasjonale miljøsertifiseringen for økologi og bærekraft. Ildsjeler driver det hele frem med mat og matgledekurs med bærekraft som en grønn tråd gjennom det hele, fra kompostering og jord til mat og bord, skriver juryen om kategoriens vinner. Trondheim hadde to av tre nominerte i denne kategorien, ettersom også Bakklandet barnehages innsats var fremhevet som pioner i sitt arbeid med matkvalitet, ernæring og matglede, og en inspirasjon for dem som jobber med barn.

I tillegg ble Agropub Årets forskningsformidler, mens Lysverket ble kåret til årets kjøkken, mens kantinebyrået de godeste vant Debioprisen. Gry Hammers «Fra jord til bord» ble årets blogger, mens den noe mer negativt ladede Utfordrerprisen ble gitt til Norges sjømatråd.

Matprisen ble etablert i 2014 av ØQ (Økologisk mat i storhusholdninger) og DebioInfo.