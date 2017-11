Ingvar fra Sparbu valgte Trine

For to år siden fikk jeg operert inn en jernstang gjennom ryggen. Det sier noe om hvor utrolig fantastiske ting mennesket kan utrette

Ingvar Alstad fra Sparbu i Steinkjer var en av de fire bøndene som fikk flest frierbrev i årets sesong av tv-programmet «Jakten på kjærligheten». Valget falt til slutt på 24 år gamle Trine Merethe Maaø Sverkmo fra Steinkjer.

POPULÆR: Ingvar var en av de som fikk flest frierbrev i årets sesong

Ville ha en stødig dame

- Det var Trine jeg ville bli bedre kjent med, og det var hun jeg fikk mest følelser for, sier Alstad, som i forkant av serien sa han var på jakt etter en stødig dame med beina godt plantet på jorda. Det mener han at han har funnet i Sverkmo.

- Hun er rolig og sikker på seg selv, og det beste valget for meg. Hun er «heil ved», altså en staut dame.

Kleint å snakke om følelser

Alstad meldte seg ikke på «Jakten på kjærligheten» selv, men ble påmeldt av en som kalte seg «Inga Alstad».

- Verken jeg eller de i TV2 vet hvem som meldte meg på, så jeg har sluttet å prøve å finne ut av det, sier Alstad.

Likevel sa kornbonden ja til å være med på årets «Jakten»-sesong, men først etter han hadde gått flere runder med seg selv.

- En må være åpen, ærlig og tørre å snakke om egne følelser, det kunne jo fort ha blitt kleint. Jeg tenkte meg godt om, men jeg er utrolig glad for at jeg bestemte meg for å bli med. Jeg har blitt kjent med så mange hyggelige folk både foran og bak kamera.

Ingen luksustilværelse

31-åringen fra Steinkjer har ikke fulgt med på programmet tidligere, og hadde få forventninger i forkant av innspilling. Han var likevel klar på at han skulle gå «all in».

- Jeg hadde egentlig ikke peiling på hva jeg gikk til, men jeg hadde bestemt meg for å være med og kjøre løpet fullt ut.

Ifølge bonden var «gårdsuka», når frierne blir med hjem til bonden, den vanskeligste under innspillingsperioden. Da måtte han holde styr på egne tanker og følelser, samtidig som han skulle varte opp de fire frierne. Det tok på.

- Det var mange som mente at jeg levde en luksustilværelse med fire damer hjemme, men så enkelt var det ikke. Du skal kjenne på følelser og kjemi med alle fire, samtidig som det var veldig viktig for meg at de trivdes hos meg, jeg var jo vert for fire flotte gjester. Det tok litt på mentalt, og jeg var tidlig klar for kvelden når den uka var over.

Sendte Hanne hjem

Hanne Molde var nest sist igjen på gården til Alstad, men ble i mandagens episode sendt hjem. Alstad sier til Adressa at det var en lite artig avgjørelse å ta, men at han var sikker i sitt valg.

- Trine var det beste valget for meg da, men jeg ønsker Hanne masse lykke til videre. Hun er en super dame som fortjener alt godt.

Det gjenstår to episoder av årets «Jakten», samtidig som TV2 allerede har begynt å planlegge neste års sesong. Til det har Alstad kun én kommentar

- Det er bare å hive seg rundt, både bønder og friere bør melde seg på, det er et eventyr.

