Iron Maiden kommer tilbake til Trondheim

Iron Maiden blir en av to hovedattraksjoner på Trondheim Rocks 2. og3. juni 2018. Dag én er danske Volbeat hovednavnet, Maiden avslutter festivalen.

Med et publikumspotensial på 18 000 hver dag vil Trondheim Rocks bli Norges største rockfestival.

Volbeat er blant hardrockens mest populære

- Vi vil nok også ha de største attraksjonene av rockfestivalene, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts, som arrangerer i samarbeid med Live Nation. Iron Maiden har siden starten på tampen av 70-tallet vært blant de store innen internasjonal hardrock, og spiller sin eneste Norges-konsert neste år 2018 i Trondheim. Danske Volbeat er ikke like grundig eksponert i media, men «under radaren» har de manøvrert seg opp blant rockens største publikumsmagneter.

– De har i løpet av de siste årene havnet helt der oppe sammen med Maiden, Metallica, AC/DC og Foo Fighters, sier Vanebo.

Billettsalg starter fredag

I tillegg til hovednavnene vil Kvelertak, Killswitch Engaged, Skambankt, Hellbillies, Honningbarna og Lillasyster spille på festivalen. Det vil bli annonsert flere navn, både lokale, nasjonale og internasjonale, innen billettsalget starter førstkommende fredag.

Selges kun todagerpass

Det vil i første omgang kun bli solgt todagerspass til festivalen.

– Vi har registrert veldig mange tilreisende på våre storkonserter, og det er for å sikre at disse garantert får anledning til å kjøpe begge dager at vi gjør det slik, sier Vanebo. Han legger til at det kommer til å bli anledning til å kjøpe enkeltdager en gang på nyåret, med forbehold om at ikke alle billetter da allerede er solgt.

Debuten for Dahls-tomta

Trondheim Concerts har gledet seg til å ta i bruk den nye arenaen på Dahls-tomta, et stort område som strekker seg fra Jarleveien til hovedbygget til E.C. Dahls bryggeri. Det vil bli to scener og et «rolig»-område med servering og salgsboder.

På festivalen er taket for publikum satt på 18 000, på enkeltkonserter vil det kanskje være rom for ytterligere et par tusen. Det er dobbelt så mange publikummere som Sverresborg, rundt halvparten av kapasiteten til Granåsen.

Beste konsertbyen i Norge

- Denne festivalen blir en «gamechanger»» for oss, på linje med Mark Knopfler på Sverresborg i 2015 og Springsteen på Granåsen i fjor. Med disse tre arenaene står vi veldig sterkt når det gjelder å kunne ta imot artister av forskjellig format. Ingen andre byer i Norge har dette spennet, sier Vanebo.

Skal ikke jobbe med festivaler

- Det er ikke festivaler Trondheim Concerts skal jobbe med, men samtidig er en festival for rock noe som har manglet i Trondheim de siste årene, sier Vanebo. I løpet av de to dagene kommer det største norske hardrocknavnet Kvelertak og diverse andre tunge attraksjoner, men det er også lagt inn en pustepause med Hellbellies.

Iron Maiden vil for de fleste være festivalens store navn. De har et helt spesiell tak på det lojale hardrockpublikummet.

Spilte for 23.000 i 2008

Iron Maiden på Lerkendal stadion i 2008 var inntil Bruce Springsteen og Robbie Williams på Granåsen tidenes største rockekonsert i Trondheim, med 23 000 tilhørere. Nå blir det altså plass til noen tusen færre.

Bandet ga i 2016 ut sitt 16. studioalbum «The Book Of Souls», som også var tittelen på deres turné i fjor og i år, og på det doble livealbumet fra årets turne som blir utgitt senere denne uken.

Legacy Of The Beast

I 2018 starter en ny turné i Europa med navnet «Legacy Of The Beast World Tour». Tittelen er hentet fra Maidens mobilspill og tegneserie, og dette vil naturlig nok merkes på turneens scenedesign. Scenen vil deles inn i forskjellige «verdener», og som vanlig blir det en rik kolleksjon T-skjorter og annen «merch». Det er antydet at hovedvekten av låtene hentes fra bandets første storhetstid på 80-tallet, noe som garantert vil være populært blant kjernepublikummet.

Turneen starter i Tallinn, Estland 26. mai og kommer til Trondheim fire dager senere. Den vil avsluttes i O2 Arena i London 10. august, før en ny runde i 2019.