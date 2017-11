- Richard lærer oss å tenke mer som en bedrift

Lars Von Triers Zentropa under etterforskning for seksuelle overgrep

- Han vil ikke bare betale turer for oss, men bruke sin bakgrunn som forretningsmann, sier Köpple, administrativ leder for Nidarosdomens guttekor.

Det vil utvilsomt bidra til en profesjonalisering av koret som bedrift, tror han.

- Richards ønsker å lære oss å være mer fremtidsrettet. Også en ideell organisasjon må tenke som en bedrift, mener han. Det er spennende å jobbe med en som tenker sånn, sier Köpple, som understreker at guttekoret ikke har planer om endring av driften.

- Vi har vært driftet lenge og godt og er alltids åpne for nye ideer. Richard bidrar med nye måter å tenke og organisere oss på, slik at vi i en større grad kan bli en global aktør, sier Köpple.

Bygger merkevare

Mandag skrev Adresseavisen om Richard Chen som etter å ha løpt for livet fra tsunamien i Thailand i 2004, innså at han måtte gjøre mer for å hjelpe andre.

I oktober brukte han drøyt fire millioner kroner på å få Nidarosdomens guttekor til Singapore der de fremførte to konserter i en av verdens beste konsertsaler, Esplanade Concert Hall.

For korets 100-årsjubileum har Chen planer om å sende dem på en større verdensturné til Asia, Europa og Amerika.

- Han har kommet til et punkt i livet sitt der han heller vil gjøre noe for verden, enn bare å jage penger. Han ønsker at koret skal bli en global merkevare. Han tror det positive utfallet av konserten i Singapore vil åpne nye dører for oss, sier Köpple.

I forkant av turen var korledelsen og noen av kormedlemmene i Singapore på promotur. Målet var å skape lokal interesse.

Ingen gaveforsterkning

- Tidligere har vi ikke hatt mulighet til å bære den risikoen det er å dra på så lange turer så langt borte. Vi er ikke inntektsgenererende på den måten. Vi er en stiftelse som må klare oss fra år til år, sier Köpple.

Koret har i dag ansatt tre årsverk og er finansiert av inntektene fra de årlige julekonsertene, i tillegg til avtaler med lokale og nasjonale bedrifter og støtte fra Kulturrådet. Drømmen er fast plass på statsbudsjettet.

Etter tips fra Adresseavisen om at gaven fra Chen kan utløse penger fra regjeringens gaveforsterkningsordning, sjekket Köpple dette med kulturdepartementet.

- Forutsetningen for å få gaveforsterkning er at pengene gis som en ren pengegave som overføres til institusjonens konto, uten forventning om motytelse. Det er dessverre ikke tilfellet i vår situasjon, sier Köpple.

Blir flere reiser

Den neste måneden er en av årets travleste for guttekoret, med et tjuetalls konserter fra 26. november og frem til jul, lokalt og nasjonalt. Flere av dem med Arve Tellefsen.

Selv om det ikke foreligger noen konkrete planer, tror Köpple det kommer til å bli flere reiser i Chens regi. Både for å «teste vannet» og bygge merkevare. Koret vil vurdere hva som passer i tillegg til deres egne turer og prosjekter.

- Richard vil vise verden at det er mulig å drive med korsang slik vi gjør det i Norge – for musikkens del, uten at målet er å vinne en konkurranse. Han tror det vil ta minst ti år før koret er kjent over hele verden.

Samtidig er Köpple klar på at grunnoperasjonen er den samme som før:

- Ryggraden i det vi gjør er aktivitetene i Domkirken. Vi representerer Trondheim, Trøndelag og Domkirken i all vårt virke.

