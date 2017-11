Rekordsalg for Trondheim Kino

Skolen åpner for seint og stenger for tidlig

Saken oppdateres.

Direktør Arild Kalkvik ved Trondheim kino sier til Adresseavisen at det ble solgt 1000 billetter de første 15 minuttene. Det er rekord.

LES OGSÅ: Hvem blir Årets trønder?

Slipper nye låter i filmen

Film- og markedssjef hos Trondheim kino, Mari Haugen, synes det er flott at Karpe Diem prøver noe nytt og at det er gøy de lykkes.

- Dette er et spennende og annerledes prosjekt, og vi synes det er veldig moro at de får det så bra til.

DYR KONSERT: Karpe Diem-konsert kostet mann 10 000 kroner

«Adjø Montebello» er avslutningen på «Heisann Montebello», navnet på de tre konsertene Karpe Diem spilte for et utsolgt Oslo Spektrum tidligere i år. Noe av filmmaterialet ble tatt opp under konsertene, og Haugen sier at Karpe Diem med det vil nå ut til et bredere publikum.

- Tanken bak er at musikken skal gjøres tilgjengelig for dem som ikke var på konserten. Det slippes også nytt låtmateriale i filmen, så da får de vist frem nye sanger til publikum i en kinosal, med meget god lyd, sier Haugen.

Spennende med noe nytt

Ifølge Haugen har de til nå solgt 2200 billetter.

- Vi hadde troen på at salget skulle gå bra, men det er alltid spennende når folk prøver på noe nytt. Ved tidligere forhåndssalg har det vært solgt mye over flere dager, nå skjedde det på bare 15 minutter.

LES OGSÅ: Stor test av juleøl, 11 får terningkast 6