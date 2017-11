Hun stakk av med Europas største kunstpris

Mamma kjører Emilie (16) 15 mil hver dag for å spille - her får hun gullklemmen

Saken oppdateres.

Lorck Schive-prisen er en kunstfaglig pris der et eget styre valgte ut fire kunstnere til å være med i finaleheatet. Mattias Härenstam, Knut Henrik Henriksen, Lars Laumann og Vibeke Tandberg var årets nominerte kunstnere. De mottok 150 000 kroner hver i produksjonsstøtte og har laget hvert sitt verk til prisutstillingen. Tandbergs vinnerverk består av 119 kjøleskapsdører, et biljardbord og flere avtrykk av biljardkuler.

Les om Lorck Schive-prisen: Beboerne i denne bydelen betaler for en av verdens største kunstpriser

Krasjer inn i «Helvete».

- Det jeg synes er spesielt interessant med Vibeke Tandbergs verk er hvordan hun har respondert på det permanente verket i Kunstmuseet, Gustav Vigelands «Helvete». Vanessa Baird stilte ut i dette rommet for to år siden og gikk i en dialog med verket. Vibeke krasjer mer inn i det og lager noe som blir en kontrast til dette, sier Randi Thommessen, kurator ved Trondheim Kunstmuseum og ansvarlig for utstillingen og tilføyer at kunstneren har benyttet gips i sine skulpturer, det samme materiale som i Vigelands gipsrelieff.

Her kan du lese om Vanessa Bairds vinnerverk i 2015: Trondheim kunstmuseum sikret seg et av vår tids viktigste kunstverk

En uavhengig kunstpris

Vibeke Tandberg opplever Lorck Schive kunstpris som en utrolig viktig pris som er godt begrunnet.

- Dette er en pris man kan ta imot uten å føle at man går på akkord med seg selv. Ofte kommer priser og kunststøtte med en slags føring der de som deler ut prisen krever noe til gjengjeld. Det er denne prisen blottet for, sier Tandberg og tilføyer at det er en svært generøs pris som tar kunst på alvor og gis på kunstens premisser.

- Her skal vi ikke markedsføre en institusjon, det er ingen salgbar kunst, og du blir ikke tatt til inntekt for noe annet enn hva kunst handler om, sier Tandberg.

Les om Jan Brockmann: - Vi blir dummere uten kunst

Ett års tankeprosess

Verket hun vant med har hun kalt «Candypool» og er basert på det hun kaller ett års tankeprosess. Det er en slags gjennomgang av alt hun har rundt seg i studio og hva hun har tilgjengelig rent fysisk når hun jobber.

- Det er også en resirkulering av ideer jeg har hatt før. Hele ideen er tuftet på å gjenbruke og resirkulere både eksisterende materiale og tankene mine. Tittelen kommer av navnet på kjøleskapet jeg hadde i studio mitt, Candy, og navnet på biljardbordet mitt, Pool, og da bla det «Candypool», som også kan bety godteribasseng, forteller Tandberg.

Les om Elmgreen&Dragset: - En utstilling som dette gir håp i en vanskelig tid

Boost for selvtilliten

- Hva betyr det å få en slik pris nå, mens du er midt i karrieren, du har allerede et navn?

- Jeg tenker at dette er en boost for selvtilliten. Det har jo vært noen år hvor jeg har holdt på med mitt, uten av det har hatt noen spesielt stor gjennomslagskraft. Og da blir denne prisen en bekreftelse på at det jeg har gjort har vært riktig, sier Tandberg.

Johan Börjesson, direktør ved Trondheim Kunstmuseum, trekker frem at Tandberg har vært viktig for nordisk kunst siden 90-tallet, og at hun hele tiden har hatt evnen til å fornye seg.

Les om de nominerte: En av disse fire vinner 500 000 kroner

Mangfoldig karriere

- Hun representerer et kunstnerisk mangfold som spenner over foto, film, skulptur og maleri. På mange måter er vinnerverket et bilde av hennes karriere og et eksempel på hva et bilde av oss selv kan være, sier Börjesson.

Juryen sier i sin begrunnelse at de verdsetter Tandbergs integritet, idérikdom og mot til å utfordre både seg selv og publikum, i dette tilfelle ved å kombinere det eksisterende Vigelandverket i rommet med sine egne tillegg.

Prisen deles ut lørdag kl. 13.00 ved Trondhei kunstmsuem. Prisutdelingen er åpen for publikum.