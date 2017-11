Byåsen klare for Europa-eventyr etter seier: – Få som hadde trodd dette for en måned siden

The Guardian, Vogue og The New York Times har lagt sin elsk på henne

- Vi er helt euforiske fordi vi har lånt ut de ni største Hannah Ryggen-verkene i samlingen vår til en utstilling i Modern Art Oxford. Og den har fått strålende kritikk i The Guardian, The New York Times var på pressevisningen, og britiske Vogue anbefaler utstillingen som en av dem du bør få med deg i vinter, forteller Åshild Adsen, direktør ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum.

Utstillingen «Hannah Ryggen: Woven Histories» åpnet sist helg og blir stående til 18. februar. Adsen understreker at slike samarbeid øker interessen for Hannah Ryggen internasjonalt og gir både kunstneren og museet et nytt publikum.

Solopresentasjon i England

- Det er viktig for kunstbyen Trondheim at vår store kunstner blir sett av et internasjonalt publikum og får en stor solopresentasjon i England.

- Hvor stor er hun egentlig?

- Flere kunsthistorikere rangerer Hannah Ryggen som en av de aller viktigste nordiske kunstnerne. Hun er helt på høyde med Edvard Munch og Nikolay Astrup. Hun var ikke en del av en skole, men en helt unik og sterk kunstner som er like aktuell i dag som hun var i sin samtid, sier Adsen.

Snart 125 år siden hun ble født er Ryggen mer etterspurt enn noen gang. En rekke internasjonale aktører banker stadig vekk på dørene hos Kunstindustrimuseet i Trondheim for å få låne verk av Hannah Ryggen.

Inspirerer unge kunstnere

- Unge kunstnere i dag løfter frem Hannah Ryggen spesielt som en viktig inspirasjonskilde. Hun mente noe med kunsten sin, og hadde sterke meninger som hun frontet. Det var lite av dette på 80-og 90-tallet, men nå ser vi igjen at det er en større interesse for den samfunnskritiske kunsten som Hannah representerer, sier Adsen.

Hannah Ryggen var opprinnelig svensk og var bosatt på Ørland sammen med Hans Ryggen fra 1924 til 1950. Da flyttet hun til Trondheim og bodde der de siste 14 årene.

Internasjonal kunstner

- Hun pleide å si at hun var 100 prosent svensk, men at teppene var 200 prosent norsk. Hun snakket mye om landskapet på Fosen og hadde et sterkt og godt forhold til kunstnermiljøet i Trondheim. Men hun følte seg som en internasjonal kunstner med et stort kontaktnett utenfor Norge, sier museumsdirektøren og tilføyer at det kommer til å bli en rekke spennende Hannah Ryggen-prosjekter også her i årene som kommer. Og flere utlån.

Løftes frem under bokmessa

- Vi skal låne ut verk til en ny Hannah Ryggen-utstilling i Frankfurt i 2019. Hun er den visuelle kunstneren som skal løftes frem under bokmessa og vil bli introdusert for et stort tysk og internasjonalt publikum, sier Adsen.

Ved Hannah Ryggen-senteret på Ørland viser de nå et knippe tepper fra Ryggens tidlige år. Utstillingen «Hannah Ryggen og kvinnemotivet» åpnet i slutten av oktober og blir stående frem til 30. august 2018.

