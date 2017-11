Trondheimskrim kåret til en av årets beste i USA

The Guardian, Vogue og The New York Times har lagt sin elsk på henne

Det velrenommerte amerikanske litteraturmagasinet Kirkus Reviews har nylig kåret de beste krimromanene utgitt i USA i fjor, og på den lista finner vi Jørgen Brekkes «Menneskets natur», eller «The 5th Element» som den kalles på engelsk.

- Det er et veldig anerkjent magasin, så dette er stort for meg. Ikke minst med tanke på at markedet i USA er så enormt, sier Brekke.

I de fleste av Brekkes bøker hans finner handlingen sted i Trondheim og Trøndelag, med politiinspektør Odd Singsaker i begivenhetenes sentrum. Så også «Menneskets natur», der romanens klimaks utspiller seg på Hitra. Boka, som ble utgitt i Norge i 2013, er til alt overmål den eneste oversatte romanen på lista.

- De bøkene de liker best, får én stjerne. Jeg fikk stjerna da de anmeldte boka, så jeg visste jo at de likte den. Men jeg hadde selvsagt ikke ventet dette, sier Brekke.

- Jeg er glad i den

«The intricately linked plotlines will appeal to puzzle fans. But it’s Brekke’s prodigious powers of invention, his ability to keep coming up with unforgettable characters and indelible episodes, that lift this above his own earlier work and most of the heavy Nordic competition», skriver Kirkus Review i sin anmeldelse av boka.

Adresseavisens anmelder Ole Jacob Hoel var også begeistret for den da den kom.

«Thrillerformen stiller høyere krav til både fortellerteknikk og litterær snert, og Brekke viser i «Mennesket natur» at han er i rik utvikling når det gjelder begge deler», skriver han under tittelen «Et skikkelig løft», og gir boka terningkast fem.

- Jeg er glad i den selv, forteller Brekke.

- Den kom lett, og jeg hadde det moro underveis mens jeg skrev. De to første romanene mine var veldig like, mens "Menneskets natur" representerte noe nytt som har formet det videre forfatterskapet. Så jeg har et nært forhold til den fortsatt, sier forfatteren.

Håper på smitteeffekt

Brekke forteller at han selger greit i USA, selv om det ikke er snakk om noe storsalg – ennå. Nå håper han utmerkelsen kan få innvirkning, ikke minst for neste utgivelse eller pocketutgaven av «The 5th Element».

Hans bøker er oversatt til totalt 17 språk, men han selger bedre i noen land enn andre.

- Salget er for eksempel veldig bra i Frankrike, mens det går tregere andre steder. Men tar det skikkelig av et sted, har det gjerne en smitteeffekt, forklarer Brekke, som nå er i sluttfasen av arbeidet med sin sjette roman med Odd Singsaker – en utgivelse som kommer i løpet av 2018.

Jørgen Brekke kommer opprinnelig fra Horten, men startet sitt forfatterskap da han var bosatt i Trondheim mellom 1997 og 2014. Nå har han flyttet tilbake til barndomsbyen, men vender ofte tilbake til Trondheim for å drive research.

- Odd Singsaker er ekte trønder, så han flytter aldri!