TSO vil endre navnet

Ranheim ute av cupen etter å ha kjørt over Kristiansund

Stortinget forbyr palmeolje for all offentlig transport

- Vi går for gull

Her er NTNUs nye ambassadør

- Alder er jo bare et tall på dagene som er gått siden du ble født

Stortinget forbyr palmeolje for all offentlig transport

Saken oppdateres.

- Dette er justeringer, som følge av endringer i mandatet vårt og hva vi faktisk holder på med, sier Roar Leinan, direktør i Trondheim Symfoniorkester, TSO.

LES OGSÅ: Fem restauranter i Trondheim er på liste over de beste i Norden

LES OGSÅ: Dum 90-tallsmoro med badevakter

Kunstnerisk råd ut

I de gamle vedtektene står det at ansvaret for kunstnerisk planlegging ligger hos kunstnerisk leder/kunstnerisk råd. Det er også nedfelt at stiftelsen skal ha en prøvespillkomité.

Begge disse punktene er tatt ut i forslaget til nye vedtekter, men Leinan sier det ikke har noen praktisk betydning for TSOs organisering eller daglige drift.

- Dette er vedtekter med lang historie, som ikke er justert i takt med at organisasjonen har endret seg. Nå har vi forsøkt å standardisere dem. Vi har fortsatt et faglig råd og en programkomité, og endringene er gjort i forståelse- og med godkjenning i administrasjonen og orkesteret.

Vil løfte opera

I forslaget til vedtektsendringer skal TSO heretter hete Trondheim Symfoniorkester og Opera.

- Vi beholder dagens logo, TSO er innarbeidet og et tydelig varemerke i seg selv, så vår intensjon er å synliggjøre at opera er en vesentlig del av virksomheten vår.

«La Traviata» i mars

Det har nok mange fått med seg, ikke minst med siste storsatsing på Guiseppe Verdis «Otello» tidligere i år, som forøvrig fikk en begeistret 6-er av Adresseavisens anmelder . Og det skal bli mer Verdi, mer kjærlighet, mer intriger og mer død. Om et knapt år er det premiere på «La Traviata».

- Her samarbeider vi med Gøteborg og København om kulisser og fysiske rammer, men hele produksjonsapparatet er tilknyttet TSO, med Randi Stene som castingsjef, forteller Leinan.

LES OGSÅ: Framfører dødsmess med lyst preg i Vår Frue kirke

Makten nærmere TSO

Styret i TSO består av sju medlemmer med varamedlemmer. Tidligere var det staten v/ Kulturdepartementet som oppnevnte styreleder og halvparten av styret i TSO. Nå har Sør-Trøndelag fylkeskommune fått dette ansvaret, mens Trondheim kommunne oppnevner ett medlem og de to siste er ansatterepresentanter som før.