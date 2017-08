Christian (25) fra Trondheim synger for semifinale i dronningens musikkonkurranse

Saken oppdateres.

Christian reiste fra London tidlig tirsdag morgen, og har såvidt sjekket inn på hotell i Oslo når Adresseavisen får kontakt med ham. I skapet henger to dresser, én av det litt uformelle slaget, og en dinnerjacket med flanellkanter - i fall han går videre til semifinaler fredag kveld. Han er nemlig en av to norske deltakere som fortsatt er med i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

- Jeg har en pingvin også, men det er grenser for hva jeg kan dra med meg. Jeg får eventuelt leie en dersom det blir aktuelt.

Oppdratt i guttekoret

Christian Valle vokste opp på Brundalen, og senere flyttet familien til Ranheim. Da han var sju begynte han som sopran i Nidarosdomens guttekor, gikk senere ned til alt og sang de siste årene i basseksjonen.

- Det ble til sammen elleve år, to år som aspirant og ni år i hovedkoret. Å synge i guttekoret er ikke bare sang og kunst, man lærer først og fremst å være disiplinert og blir godt oppdratt. Det er som å være del av en stor familie, og man må så klart like å synge og være dedikert.

Dedikert sanger

Christian forteller om et strengt regime, der feriene handler om turer med koret og hvor helgene alltids inneholdt en øving eller to.

- Det var ikke snakk om hytteturer eller fri fra øving for å gå i bursdag til en kompis. Ble vi syke, slik at stemmen ikke var sangbar, måtte vi gjerne møte opp for å lære av å lytte til koret. Dette passer helt klart ikke for alle, du må ha veldig lyst til å synge og like denne disiplinen, sier han.

Etter ungdomsskolen gikk Christian på Katedralskolen, og her ble det for alvor timer med klassisk sang hos pedagog Anne Piro.

- Det var nok dirigent Bjørn Moe i guttekoret som la grunnlaget for interessen både for sang og klassisk musikk, selv om han frarådet meg å fortsette med sang; «- Du må ikke bli sanger, det er dårlig betalt og mye stress - blir heller lege eller noe. » Da gikk det en f.... i meg, og jeg tenkte at dette skal jeg gjøre.

Student i London

Etter et år på Romerike folkehøyskole, der Christian valgte lysdesign sammen med sangundervisning, ventet opptaksprøver ved Guildhall School of Music and Drama i London.

- Jeg prøvde i 3. året på Katta og kom ikke inn da, men ved andre forsøk gikk det veien.

Siden har han tatt bachelor- og mastergrad, og blant annet jobb tett med Robert Dean under studiene. I sommer har han blitt castet og sunget i en forestilling med Annilese Miskimmon, den nye operasjefen i Oslo, som forøvrig er ett av konkurransens jurymedlemmer.

- Jeg har et år master nå, og i september begynner jeg med operaskolen som går over to år. Når jeg ikke synger går jeg i treningsstudio, jeg løper litt og trener styrke. Men det er ulike meninger om sangere og trening, for mye muskler kan hemme sangteknikken, så six-pack utgår. Det er viktigere med styrke i lår og bein. Vi må stå godt plantet i gulvet når vi synger.

Ifølge Christian Valle blir en sanger aldri utlært, det er alltid noe å strekke seg etter.

Seier å være med

- Vi blir aldri ferdige, og vi søker perfeksjonisme. Men det hadde vært kjekt å komme inn på et Young artist-program ved et operahus, for eksempel Operahouse Covent Garden eller i Zürich. Som praktikant i et slikt løp, har du et ben innafor, sier han.

Men først skal han testes i dronningens konkurranse. 250 deltakere er allerede ute av dansen, og 40 står igjen. De skal synge torsdag og fredag, og et par timer etter konkurransen vil 12 være med videre til semifinalene.

- Jeg deltar for å vinne, men jeg må være litt realistisk. Det er veldig høyt nivå, og et par av de som er med deltok i Cardiff Singer of the World. Men går jeg videre til semifinalen får jeg delta i masterclasses med internasjonale sangere.

Deltakerene stiller fra ulike nivå, noen er fortsatt under utdanning, andre i startfasen av en karriere.

- Jeg tar det som en seier at jeg faktisk er valgt ut i dette selskapet, sier Christian.

Synger over to oktaver

Akkurat nå er stemmen litt tørr etter mange timer i fly, men det går seg til. Torsdag og fredag skal Christian synge fra Iolanta av Tchaikovsky, en følsom arie der Kong René ber til gud og vil oppgi alt han har for at den blinde datteren skal få synet tilbake.

- Dette er en arie som viser omfanget i stemmen, fra lav F til høy F over to oktaver, samt farge, artisteri osv.

Christian har til sammen seks arier og fire sanger på listen sin, med Shubert, Verdi, Grieg og Sinding på programmet.

- Jeg har hatt veldig fine dager i forkant og gjennomgang med sanglæreren min i London, og kommer jeg til semifinalen skal vi også ha en sangtime over Skype.

Så kan man undre, hva er det største målet i livet for en ung bass-baryton fra Trondheim?

- Det må være å synge Wagners Ringen og rollen Wotan, gjerne ved Metropolitan Opera i New York eller Royal Opera House i London. Eventuelt i Tyskland. Men det må jeg uansett vente med. Det er krevende, vanskelig og direkte skadelig for stemmen min å synge dette nå. Det må bli når jeg har passert 40.