Herlig kraftpakke

På Trondheim Calling for to år siden var Marie Denise den mest interessante debutanten, i år viser Marie Sahba seg som den trønderske artist nærmest et nasjonalt gjennombrudd.

Så hva har skjedd med Marie Denise Aune Sahba i løpet av disse to årene, bortsett fra endret artistnavn?

Hun er rett og slett blitt en komplett sceneartist, og det først og fremst gjennom å fremstå enda mer direkte. I et popbeite i overkant dominert av det melankolske og innadvendte, er det herlig å oppleve en artist med et så direkte og energisk uttrykk. Marie Sahba kjenner sine egne kvaliteter, tør å spille på dem – og elsker åpenbart å stå foran publikum.

Inngangspartiet på Rockheim er ikke det optimale konsertsted. Verken konsertlyden eller sceneforholdene ga henne noen plusspoeng. Uttrykket er ikke enestående originalt, eller spesielt komplekst. Lydbildet er mest dominert av det forhåndsprogrammerte, men det basice trommer, bass, gitar-bandet skaper en live-intensitet nødvendig for å matche vokalisten.

Hennes første single «Black Veil» som utgis i disse dager, er blant låtene der norsk-iranske Marie forsker mest i sin doble identitet, både i tekst og musikk. Men hun har andre sider også, fascinasjonen for britisk 80-tallsrock kom aller tydeligst frem i den overraskende og aldeles nydelige coverversjonen av Echo & The Bunnymens «Lips Like Sugar».

Så det mangler ikke på nyanser og sofistikasjon i Marie Sahbas uttrykk. Men likevel, hovedstyrken hennes er kraften og energien. Noen var kanskje skeptiske da hun entret scenen i glinsende røde shorts, som om hun var på audition til en Bollywoodfilm eller på vei inn i en cheerleading-konferanse.

Men alt annet enn musikken og Maries formidling var glemt det øyeblikket konserten startet.