Erling Moe: - Smålig og flere skritt tilbake

Saken oppdateres.

- Det er synd at vi får en slik konflikt, den må løses, sier Erling Moe, medlem i kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune.

Han er overrasket over at denne type konflikt oppstår.

- Ja, det overrasker meg. Dette skaper et omdømmeproblem overfor nasjonale aktører som vi er avhengig av å kunne samarbeide med for å gjennomføre slike arrangmenter, mener Moe.

Dårlig rykte gjort til skamme

Trondhjemmerne har ikke hatt for vane å gå mann av huse for å gå på konsert i egen by, og av ulike årsaker har vi hatt et frynsete omdømme som konsertby. Vendepunktet kom da Mark Knopfler spilte på Sverresborg for to år siden.

- Trondheim Concerts har skaffet store artister og gjennomført konsertene på en god måte, og dermed bidratt til å gjøre tidligere omdømmeproblemer til skamme.

Den konflikten vi ser nå er både smålig og flere skritt tilbake i sammenhengen. Alle kommersielle krefter taper på denne konflikten, sier Moe.

Viktig kompetanse

Politikerne i kommunen har gjennom flere år utredet, fattet vedtak og lagt til rette for at Trondheim skal bli å regne med som konsertby.

- Det er politiske vedtak som ligger til grunn for alle konserter, på Marinen, Festningen, Sverresborg og Granåsen, og kommunen har vært fornøyd med alle arrangørene.

Moe mener det ikke finnes alternativ til Granåsen.

- Nå har vi klart å etablere en større konsertarena som setter Trondheim på kartet, og per dato har vi ikke alternativ til Granåsen. Trondheim kommune har lagt til rette for infrastruktur, og Trondheim Concerts har skaffet artister og gjennomført konsertene på en god måte. Dette kommer ikke av seg selv, dette er kompetanse vi har fått som et resultat av mange års arbeid.

Forutsetter løsning

Konflikten i Granåsen handler om at Aha Eiendom har bedt om mer penger for leie av Toppidrettssenteret enn Trondheim Concerts kan gi dem. Der kan ikke kommunen hjelpe partene.

- Trondheim kommune skal ikke drive med konsertvirksomhet, så der kan vi ikke gjøre noe. Men vi kan være en samtalepartner for å bistå til løsning i konflikten.

- Tror du partene kommer til enighet?

- Jeg forutsetter at partene klarer å rydde opp i dette, sier Erling Moe.

Svein Otto Nilsen mener trygghetsaspektet er viktigere enn noe annet, når så mange mennesker samles på en arena som Granåsen.

Ikke trygt nok

- Det er langt fra trygt når en konsertarena som Granåsen blir delt i to arrangementer, sier Svein Otto Nilsen, leder i kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune.

LES OGSÅ: Granåsen funket enda bedre som konsertarena i andre forsøk

Skrudde opp leien

Lørdag i forrige uke ble det kjent at Aha Eiendom , som eier Toppidrettssenteret, skrudde opp leieprisen med flere hundre prosent da Trondheim Concerts ville leie bygget under konserten med Robbie Williams. Bygningen var sentral som backstageområde under Bruce Springsteen-konserten i fjor , men Aha Eiendoms krav til leie i år var så høy at Trondheim Concerts ikke kunne akseptere tilbudet.

I dag varsler Trondheim Concerts og Live Nation at dersom partene ikke blir enige, vil konserten med Robbie Williams bli den siste i Granåsen.

Ikke fornøyd

Svein Otto Nilsen sier han har full forståelse for at Aha Eiendom vil ha litt igjen for sine investeringer, men er ikke fornøyd med måten Robbie-konserten ble avviklet på.

- Det har kanskje blitt litt for stort. Vi snakker om 35 000 mennesker i det lille søkket der oppe. Det hjelper ikke å kroppsvisitere på én side av arenaen når man ikke har kontroll på motsatt side. Aha Eiendom kan ikke sitte med et eget arrangement bare noen meter fra scenen, sier Nilsen.

Tryggheten viktigst

Nilsen mener partene sitter på hver sin tue i øyeblikket, og at det går på tryggheten løs.

- Tryggheten går foran alt. Jeg vil ikke anbefale flere arrangementer i Granåsen dersom tryggheten svikter. Nå må de sette seg ned og bli enige. Etter en sommer som denne er forventningene store til neste år, så avgjørelsen kan ikke dra ut i flere måneder, mener Svein Otto Nilsen.

LES OGSÅ: Glimtvis holdt Robbie Williams toppnivå

Må brukes hele året

Nilsen peker også på at Aha Eiendom er en aktør å regne med når anlegget skal rustes for et eventuelt VM i Granåsen.

- Da er det snakk om investeringer for 1 milliard kroner. Aha Eiendom er et solid firma, med investeringer både i Åfjord og på Rotvoll. Jeg vil tro de er interessert i framtidig utbygging i Granåsen også. Det sier seg selv at et anlegg i denne dimensjonen må kunne brukes gjennom hele året, sier Svein Otto Nilsen, som er lite fornøyd med at partene ikke har klart å bli enige.

- Det er skuffende at de ikke klarer å bli enige, sier han.