- Jeg var en av dem som ikke brydde meg om kamera, men var meg selv. Jeg var litt sånn Helland, hvis du skjønner. Det kan hende jeg får tyn, hvis jeg legges ut usensurert, innser Joachim Lindgren.

Ekstremsport på Voss

Han og Clara Karoliussen Ornelas fra Trondheim er to av ni ungdommer som har vært med på tenåringenes svar på Ekstremsportveko på Voss. I reality-format.

- I de første fire episodene er vi fire lag som konkurrerer mot hverandre. Deretter reiser den ene etter den andre hjem, til det står igjen to finalister. Underveis handlet det om å jobbe for laget, ta vare på- og backe opp hverandre, forteller Clara.

De to kjente ikke hverandre før de møttes på Voss, men deler interessen for fotball.

- Du er ikke redd noenting

- Da jeg så at NRK søkte etter 02-ere, meldte jeg meg på. Jeg trodde alle som søkte var idrettsfolk, så jeg fant frem mariusgenseren og tok bilde av meg selv i hoppbakken for å gi et sporty image. Men det var mange runder, også audition, så jeg tror ikke det spilte noen rolle, egentlig.

- Men du er sporty da, og uredd, sier Joachim.

- Jeg spiller fotball på Sverresborg, men ellers vet jeg ikke helt, svarer Clara småbeskjedent.

- Pøh, du er ikke redd noen ting, du. Kaster deg ut i alt.

Joachim holder på sitt. Selv om han også spiller fotball, liker utfordringer og er sporty, så vil han aller helst være skuespiller.

Psyka helt ut

- Jeg har spilt teater på kulturskolen siden første klasse, og i år er jeg med på Kupp en klassiker for andre gang. Der skal jeg spille prest som vier et lesbisk par i Holbergs klassiker, Den stundesløse.

Mer får vi ikke vite om den saken. I grunnen får vi ikke vite så mye om hva duoen har vært delaktige i på Voss, heller. Men vi skjønner at de måtte jobbe hardt med seg selv underveis. Flere gikk i kjelleren, og noen ganger tok frykten overhånd.

- Mountain biking ble verste utfordring for min del. Der psyka jeg helt ut, og ble så redd at jeg begynte å grine. De hoppene... men det handlet ikke så mye om hvor sporty, sterke eller fysiske vi var. Men mer om mot, det å våge nye ting og ta utfordringene vi fikk, og det å ta vare på hverandre, forteller Joachim.

Clara gruer seg aller mest til første episode.

- Da skjer det noe på laget mitt. Noe i en kajakk, noe med rafting. Mer kan jeg ikke si.

Venner og kjærester

- Akkurat det var litt vanskelig da vi kom hjem. Alle spurte hvor langt jeg kom, om jeg vinner osv. Men vi har fått munnkurv, sier Clara og smiler lurt til Joachim. De to har blitt gode venner, det er det ingen tvil om.

- Men det ble alle. Vi var en sammensveiset gjeng fra først dag.

- Noen ble vel litt bedre venner enn andre, erter Clara. Og introduserer Grethe fra Lofoten.

- Du måtte bare, ler Joachim før han innrømmer at joda, han og Grethe ble kjærester. Men det er slutt nå.

Reunion på Hamar

Første episode skal sendes påskeaften, og før den tid skal alle deltakerene møtes på Hamar. Der skal de se alle episodene, slik at de er forberedt på det som blir vist på skjermen.

Er dere forberedt på stjernestatus, da?

- De minste kommer kanskje til å se på oss som stjerner, det er ikke godt å si. I så fall skriver vi autografer, lover de to.

Første episode i En for alle blir sendt på NRK Super, 15. april.