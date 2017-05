Inga Berit har flyttet inn på Farmen

Saken oppdateres.

Inga Berit Lein og 11 andre mer eller mindre kjente fjes har flyttet inn på Finnsvika gård utenfor Halden i Østfold. Her filmes årets sesong av Farmen kjendis på TV 2.

Med seg på laget har den eneste ordentlige bonden av dem med seg blant andre en kunstmaler av den hudløse sorten, en tidligere Top Model, to ramsalte jegertvillinger fra Troms, en samisk make up-artist og en spillnerd med egen youtube-kanal.

Til TV 2 sier Inga Berit Lein fra Verdal at de andre deltakerne anser henne som den sterkeste konkurrenten. Ved første øyekast virker det som et nokså sikkert tips ettersom de skal prøves i bonde-kunnskap. Blant annet.

Dette er årets deltakere:

Inga Berit Lein (36) , bonde. Mest kjent for bonde-sjekking på tv og at hun ikke traff i jakten på kjærligheten. Så giftet hun seg med en sambygding og skilte seg fra han igjen. Ryktene sier at hun nå har funnet kjærligheten på andre siden av sitt eget jorde. Hun er ikke så kjent for dagtilbudet for demente som hun har vært vertskap for hjemme på Lein Vestre.

Aune Sand (51) , kunstner. Først kjent for filmen «Dis», siden for boka «Jordbærmus», men kanskje mest kjent for å være lillebror og ektemann. Ikke så godt kjent for å lykkes.

Lene Elise Bergum (45) , tidligere skuespiller og selger. Kjent for en rolle tidlig i «Hotell Cæsar», ikke så kjent for sin rolle i filmen «Hodet over vannet», som Morten Abel er mer kjent for.

Dennis Vareide (27) , Youtuber. Kjent fra «Prebz og Dennis» på Youtube og sommerunderholdning på TV2. Ikke så godt kjent for å badet sin makker Preben Fjell i et kar med snack-sjokoladen Smash. Han er litt bedre kjent for at de filmet det og fikk masse likes.

Erlend Elias Bragstad (27) , moteekspert og konferansier. Kjent som frittalende same fra en rekke tv-programmer. Ikke så kjent for sin speakerrolle, i pels, på catwalken i Trondheim under Tråante 2017.

Maiken Wahlstrøm Nilssen (26) , modell. Kjent fra Top Model. Til Se og Hør sa hun at hun ikke hadde noe problem med å kaste klærne foran «Top Model»-kameraene. Ikke så kjent kanskje, men de som kjenner henne sier at hun er et fyrverkeri med fullt trøkk hele tida og at hun passer bra på tv.

Stian Sandø (25) , programleder og grunder. Kjent fra Newton i NRK hvor han er alle barns store helt og en dyktig formidler inn i naturvitenskapens verden. Ikke så kjent for appen «Flare» som skal redde deg ut av krise.

Martine Ek Hagen (26) , langrennsløper. Hun tok sin første pallplass i verdenscupen da hun ble nummer to under 15 km med skibytte 25. januar 2015 i Rybinsk i Russland. Ikke så kjent for å være tremenning og barndomsvenninne av Heidi Weng.

Frank Løke (37) , tidligere landslagspiller i håndball. Kjent for 167 landskamper for Norge og for å være broren til Heidi Løke. Ikke så kjent for sin nye karriere som ultraløper, en idrettsgren som ikke er så godt kjent.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (35) , artist. Kjent for å skulle danse på tv, samt pinlige situasjoner i Paradise Hotel og Robinson på TV3. Også for MGP-låta «En godt stekt pizza». Ikke så godt kjent for russelåta som gjentar disse frasene og bare disse: «Du er deilig, du er spretten, du er russ 2013. Du er horny, du er pretty, du er født i fire og nitti. For vi er russ 2013, her kommer russen».

Johanne Thybo Hansen (26) , jakt og opplevelseguide. Kjent fra programmet «Jegertvillingene» på TV Norge. Sist kjent for å ha vært sammen med og slått opp med en ikke så kjent Hotell Cæsar-skuespiller.

Kristine Thybo Hansen (26) , daglig leder i Haill og Knaill. Kjent som den andre jegertvillingen på tv. Det er ikke så godt kjent at det var hun som sørget mest over å måtte avlive tvillingenes hund, Sarafjellets Anfield Road, etter at den falt ned et stup og ble lam. Irsk setteren er forøvrig bedre kjent som «Ready». Det var ei tispe.

Litt mer om Inga Berits vinnersjanser

Siden Inga Berit Lein og de andre Farmen-deltakerne reiste tilbake i tid torsdag 25. mai, er hun ikke tilgjengelig hverken på mobil eller fasttelefon de nærmeste seks ukene. Forhåpentligvis blir det såpass. Som de andre deltakerne, forteller Inga Berit at også hun er med for å vinne.

Til TV 2 sier bonden at hun, som eneste ordentlige bonde, tror at hun skal prøve å være en ressurs. Hun tror også at hun vil bli den deltakeren som sørger for at ting blir gjort og at dyrene får stell. Men hun innrømmer at de andre deltakerne er ivrige på melkinga, noe som jo kan gi henne litt konkurranse akkurat i fjøset.

- Min svakeste side er at jeg er litt lite tålmodig, sier hun og plasserer seg dermed i tetsjiktet.

