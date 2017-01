Coldplay – Hymn For the Weekend

Etter et grågustent skilsmissealbum, var Coldplay tilbake i farger med «A Head Full of Dreams». Og det var Stargate-/Avicii-/Beyoncé-samarbeidet «Hymn for the Weekend» som jublet aller høyest. Og remiksen fra trønderske Seeb har vært like populær.