Nå må hver enkelt selv søke vannet i Trondheim

«Byen Søker Vannet»! Hvem var det som kom på det UFATTTTTELIG meningstomme slogan'et?! Æ flire mæ i hjel. Skulle gjerne vært med på det møtet da dette fant sted.

Nei, denne byen søker ikke vannet, byen vender monumentalt ryggen til vannet, byen ser bare vannet hvis man bor på Byåsen eller Øvre Singsaker.

Fra nå av må man nesten si at Hver Enkelt Får Søke Vannet, ved at man faktisk forserer en sprikete, pompøs og panikkartet etterligning av Oslos Barcode, og går på sine to bein helt ned til vannkanten og SELV ser ut på vannet, det vannet som heter Trondheimsfjorden.

Og det er en vakker fjord, tro meg, jeg er rimelig ofte der nede på hundeluftetur og titter på den. Og strandpromenaden fra Rockheim til Ila er en nytelse, all kudos til alle de fagarbeidere som har lagt sin sjel i den! Helt fantastisk og SÅ gjennomført.

I Oslo har de også gjennomført det. Syns de. Barcode ligger som Stephen Hawkings underkjeve mot fjorden, med Operaen ved siden av, og det hakehengende Munch-museet som skal bygges hakk i hæl. Man har ikke mer moro enn man lager sjøl. Hva er det vi VIL egentlig, med det visuelle rommet vi skal leve og elske og håpe og hvile og tenke i?

Men nå er det kjørt for Trondheim by. Opp med «Powerhouse». Opp med åtte etasjer over jernbanestasjonen. La oss henge med på utviklingen. Drit i alle cruiseturistene (et par hundre tusen) som kommer til «eksotiske Trondheim nesten oppe under polarsirkelen» fra april til september og som vi ønsker skal falle i staver over den lave trehusbebyggelsen, trebryggene, Bybrua, Festningen. Det som vil møte dem nå, er utsikter de spiser til frokost. Byutsikter de nesten ikke gidder å gløtte ut på, gjennom cruiseskipvinduet sitt, over sine eggs Benedict og mykt toasted gourmetloff. Gidder de gå i land?

Tvilsomt. Heller lugaren og ta seg en lur etter en deilig frokost. «La oss seile videre», tenker de, og håper ikke guiden maser mer, de har hørt at Rørvik og Helgelandskysten skal være ganske bra.

PS: Kjære Marvin! Slapp helt av. Du kommer ikke til å se snurten av noe «Powerhouse». Har du ikke fått med deg at Berlinmuren kommer midt oppå jernbanestasjonen??! ÅTTE etasjer!!!! Godt nytt år:))))

DS