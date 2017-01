Steinkjer som hovedstad må respekteres

Saken oppdateres.

Prosessen med å slå sammen trøndelagsfylkene er godt i gang. Politikerne har vedtatt en noe underlig todeling der Steinkjer ble administrasjonssenter, mens politikerne skal sitte i Trondheim. Optimalt er det neppe, men valget er gjort, og det må respekteres. Den krevende prosessen ble smurt med løftet om at også Fylkesmannen i det sammenslåtte embetet skulle ha hovedsete i Steinkjer. Det er et kompromiss som bør gi nordtrønderne trygghet om at de ikke taper innflytelse og viktige arbeidsplasser når Nord-Trøndelag opphører som eget fylke. Likevel er det stor uro for at dette bare er en midlertidig situasjon og at makt og oppgaver gradvis vil flyttes til Trondheim.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen har så langt vist at han tar denne bekymringen på alvor. Den nye toppledelsen i fylkeskommunen skal ha sine faste møter på Fylkets hus i Steinkjer. Selv om ingen kan bestemme hvor folk skal bo, viste han stor klokskap ved å kjøpe bolig i Steinkjer. Signaleffekten er viktig. Det er mange pendlende toppledere som har vist at frykten for lite tilstedeværelse er høyst reell. Det bør også påtroppende fylkesmann Frank Jenssen merke seg når han tiltrer i den nye jobben i 2018.

En spørreundersøkelse Trønder-Avisa har gjort blant lokalpolitikere i regionen, viser at et stort flertall vil ha Trondheim som regionhovedstad. Ikke overraskende er det nesten ingen i Sør-Trøndelag som peker på Steinkjer, mens kun et knapt flertall i Nord-Trøndelag mener regionen bør styres fra Steinkjer. Det er ikke så rart. Trondheim har vært det naturlige senteret for store deler av nordfylket, ikke minst for folk i Namdalen og i sør. Det er ikke helt uten grunn at DDE synger med en viss forakt om hun som fant seg en «kontorist fra Steinkjer».

Det betyr ikke at Steinkjer ikke har gode forutsetninger for å lykkes. Byen har historisk et stort og kompetent administrasjonsmiljø. Det er også en gammeldags tanke at alt må styres fra samme by. Nå har etatene en gyllen mulighet til å vise at alt snakket om ny kommunikasjonsteknologi ikke bare er honnørord.

Mange har lurt på hvorfor Adresseavisen har støttet valget av Steinkjer som administrasjonssenter. Vi mener at makt og oppgaver skal fordeles i hele landet. Det vil være svært nærsynt om dette ikke også skal gjelde i vår region.