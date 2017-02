Plastikk-hvalen

Saken oppdateres.

Denne uka strandet en syk gåsenebbhval utenfor Sotra. Den sjeldne hvalen viste seg å være full av plastposer, emballasje fra sjokolade og kyllingvinger og andre plastbiter. Til sammen 30 plastposer ble funnet i hvalens buk! Slik har hvalen sakte, men sikkert sultet i hjel. Ingen kan som kjent leve av plast, selv om det engang har vært emballasje for menneskemat.

Sannsynligvis en grusom død og nok et grelt eksempel på hvordan menneskelig aktivitet ødelegger for de andre skapningene vi deler planet med. Vi har lenge visst at plast i havet er et stort globalt problem. I verdenshavene flyter gigantiske søppelfyllinger. Det er fotballer, kajakker, plastflasker, legoklosser, bæreposer, fiskegarn og mye annet, kvernet ned til ørsmå partikler. Forskerne er bekymret fordi de stadig finner store mengder plast i magen til sjøfugl, fisk og krabber. Vi som er oppvokst ved kysten, trenger ikke ty til forskning for å vite hva som befinner seg i havet. Alle som har ryddet mange strender v,et hvor raskt de fylles opp igjen med poser, emballasje, isopor og garn.

For et par år siden prøvde jeg å ta et oppgjør med mitt eget plastforbruk. Her gjaldt det å bruke handlenett på butikken, bruke posene mange ganger og unngå unødvendig emballasje. Det var en nesten umulig oppgave. Plast blir kastet etter oss, enten vi vil eller ei. En skal være særdeles dedikert for å leve med mindre plast. Hver gang jeg handler, spør de om jeg trenger en plastpose. Jeg har aldri hørt noen spørre om jeg heller vil ha et handlenett. Derfor syntes jeg det var et positivt signal da regjeringen ville innføre avgift på plastposer. Men det var jeg åpenbart ganske alene om. Poseavgifta ble latterliggjort, som så mange andre miljøtiltak ofte blir i starten.

Dersom den stakkars hvalen gjør at vi får øynene opp for vårt vanvittige plastforbruk, døde den i det minste for en god sak.

