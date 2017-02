RBK finansieres av internasjonale spillselskaper

Saken oppdateres.

Det er med undring at jeg leser uttalelsene til RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug i Adresseavisen 4. februar. Moe Dyrhaug uttaler seg i forbindelse med støtten på 1 million kroner undertegnede og Norgesspill.com har valgt å gi til Byåsen Håndball Elite. En støtte som gis helt uten gjenytelser, og derfor er helt i tråd med norsk spilllovgivning.

I artikkelen antyder Moe Dyrhaug at Rosenborg ville ha takket nei til en slik støtte fordi det er «en avtale som strider mot det norsk idrett står bak». På spørsmål bekrefter hun at dette handler om «å være tro mot sine egne verdier når det går trått».

Er det bare når det går trått at Rosenborg ønsker å være tro mot sine egne verdier? Jeg hadde forventet at Rosenborg og Moe Dyrhaug ville levd opp til sin verdi åpenhet, og fortalt at en stor del av klubbens millionoverskudd i 2017, vil komme fra internasjonale spillselskaper.

I 2017 vil Rosenborg trolig motta mellom 30 og 40 millioner kroner i «TV- og medieinntekter» fra Discovery og Eurosport, via Eliteserien. Pengene er reklameinntekter, og en stor del av dem kommer fra internasjonale spillselskaper som synes det er attraktivt å reklamere på Eurosport når blant annet RBKs kamper sendes på kanalen.

Som investor og styremedlem i Cherry, et spillselskap børsnotert i Stockholm, og Cherrys spillselskap Norgesspill.com, er jeg stolt over via TV-avtalen til Norges Fotballforbund å kunne bidra til å finansiere RBK. Klubben har satt standarden for norsk fotball, og har levert glimrende resultater i veldig mange år.

RBK er også brukt som forbilde innen ledelse generelt, og er et eksempel på hvordan en verdibasert kultur kan bidra til å skape enestående resultater. Verdien klubben har øverst i sitt verdigrunnlag er åpenhet.

Når hun først skulle være åpen, hadde det i tillegg vært på sin plass å innrømme at inntektene RBK får fra internasjonale spillselskaper via Discovery/Eurosport og Eliteserien forutsetter gjenytelser.

Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball solgte medierettighetene for eliteserien og OBOS-ligaen til Discovery med virkning fra 2017. Avtalen er verdt 2,4 milliarder kroner over seks år og inneholder en klausul om at det ikke vil bli sendt reklame for andre spillselskaper enn Norsk Tipping før, under og etter kampene. Denne klausulen har minimal effekt, og ved å selge kamprettighetene bidrar RBK og resten av Tippeligaen til å gjøre Eurosport til en svært attraktiv kanal for reklame fra internasjonale spillselskaper.

Avtalen gjør at norske seere vil bli eksponert for langt mer spillreklame enn tidligere. Jeg har selv oppfordret mange av selskapene jeg er medeier i om å legge mer av reklamekronene på Discovery sine kanaler for gjennom dette å støtte opp under at norsk idrett, Norges Fotballforbund og RBK.

I motsetning til RBK, har Byåsen valgt å være åpen om støtten klubben får fra oss, og åpen om at avtalen er kvalitetssikret, i tråd med lover og regler og fullstendig i henhold til klubbens verdier tøff, ærlig og lagånd (TÆL). Det står det respekt av.

For oss er dette er enkelt. Byåsen er best. Det er en veldrevet, sunn idrettsklubb med et profesjonelt støtteapparat. Det er ingen grunn til at Byåsen ikke skal slå Larvik og Vipers i Kristiansand. Jeg er glad for at vi kan gi dem litt hjelp på veien, og jeg gleder meg til å se kampene fremover.