Takk for følget, NRK

Sitter her en lørdagsmorgen og hører på «Naturens verden» fra min gode gamle radio. Så freser det i radioen, og den ekle «reklamen» for at FM-sendingene skal legges ned kommer igjen. Jeg skjønner at det meste utvikler seg, men jeg forstår meg ikke på dem som må slå av FM-sendingene.

1: Parallell: Jeg syns det hadde vært fint om en kunne beholde FM-båndet selv om utviklingen av nye løsninger går parallelt. DAB har jo nylig blitt DAB+, og snart kommer det vel en DAB+5G el.l.

2: Miljø: Det er ikke bare skroting av FM-radioene som gjør at dette er dårlig miljøpolitikk. Det tvinger også folk til å bli med på en karusell med bytte av radioer fremover. Søppelberget blir bare større og forbrukstankegangen bare sterkere.

3: Apparater: FM-båndet når ut til flere radioer enn de som står på kjøkkenbordet. Biler, båter, traktorer, alle slags maskiner, stereoanlegg, hørselsvern, klokkeradioer, treningsutstyr osv. Jeg syns ikke det er rart at folk blir frustrert og oppgitt når de blir påført store kostnader pga. dette.

4: Strøm: DAB-radioene bruker mye strøm. De som har hytter f.eks. langt inne på fjellet uten strøm og kjøper seg en DAB+ opplever at batteriene bare varer en helg? De husker ikke sist de byttet batteri til FM-radioen. Nå må de ha med batteri hver gang de drar på hytta.

5: Kanaler: Kanaler er fint, men jeg tror ikke at dette er tvunget frem fra lytterne. I det lange løp tror jeg de fleste radioene er stilt inn på NRK P1. Jeg syns det er bra at det er en «hovedkanal». Der har vi en felles referanseramme som er tråder en kan nøste videre på når vi har sosialt lag med familie, naboer og slektninger. «Hørte du at….»

6: Driftskostnader: Lokalradioen fortsetter å sende på FM-båndet i fem år. Det er fint, men kan ikke de nasjonale sendingene gjøre det samme? Det kan da ikke koste stort?

7: Bransjedrevet: Jeg ser ingen viktige argumenter for å legge ned FM. Kan det være bransjen som har drevet frem dette?

8: Overgrep: Nedleggelse av FM føles som et overgrep. En kjenner seg maktesløs. Det skal liksom være flott og moderne å fremelske nye løsninger. Ja, greit det, men FM-båndet er mer enn godt nok for veldig mange.

9: Forstand: Den franske filosofen François-Marie Arouet sa: «Det beste er det godes verste fiende». Digital radio gir bedre lyd og nye funksjoner (der det er dekning). Det måtte kanskje vært mer forstandig å vente til ny teknologi er modnet og til flere av FM-enhetene har hatt sin naturlige avgang?

10: Jeg har mange radioer: Det er godt selskap i den. Det blir nok ikke til at jeg skifter ut alle disse til DAB+, ikke kjøper jeg adapter heller. Så da blir det kanskje ikke «Naturens verden», «Reiseradioen», «Lunsj» å høre på når jeg er i snekkerbua, på fjellet, i båten eller hvor jeg nå er. Men takk for følget. Det har vært fantastisk godt selskap.

Jostein Staverløkk