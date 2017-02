Studentene beriker byen med Isfit

Saken oppdateres.

Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (Isfit), som åpnet torsdag kveld, er et arrangement som vekker internasjonal beundring.

Samtidig med at samejubileet Tråante 2017 blir avsluttet i helgen, kommer rundt 456 studenter fra 107 land til byen for å diskutere brennaktuelle spørsmål og møtes på tvers av landegrenser og kulturmotsetninger. Nesten 10 000 studenter fra 156 land ønsket opprinnelig å være med.

Diskriminering er årets tema. Dermed tas stafettpinnen fra samejubileet videre helt til Isfit blir avsluttet 19. februar. Under åpningensseminaret torsdag kveld diskuterte eksperter fra FN, Syria, Canada og andre land årsakene til at diskriminering fortsatt er et stort internasjonalt problem, over 230 år etter at den amerikanske menneskerettighetserklæringen fastslo at alle mennesker er født like. Fremveksten av høyrepopulismen og Donald Trumps forsøk på å innføre innreiseforbud, viser at problemet er svært aktuelt.

Isfit har flere ganger plassert seg midt i viktige, internasjonale debatter. Den aller første festivalen fant sted i 1990, få måneder etter murens fall. Europa i forandring, var temaet den gangen. Siden har studentene diskutert menneskerettigheter, internasjonal handel, korrupsjon, helse, utdanning, fredsarbeid og mye annet, alt sammen selvfølgelig i et globalt perspektiv.

Aktuelle stridstemaer tas opp i samtalegrupper der det ofte deltar studenter fra land som er i alvorlige konflikter. En israelsk deltaker sa i 1997 at hvis Yasir Arafat og Benjamin Netanyahu i sin ungdom hadde deltatt på Isfit, hadde vi ikke hatt noen konflikt i Midtøsten. Det er en sterk påstand, men Isfit skaper større internasjonal forståelse. Det forteller mye om festivalens posisjon i mange land at fem vinnere av Nobels fredspris har deltatt på arrangementet siden 2003. I år kommer Shirin Ebadi for andre gang.

Takket være ildsjelene bak Isfit har lille Trondheim grunn til å føle seg som en viktig by i verden i uka som kommer.

