Venner vel så viktig som velgere

De mange sprikende meningsmålingene er en dårlig indikator på hvordan høstens stortingsvalg blir. Med Sps sterke framgang og Venstres halsbrekkende omgang med sperregrensa, virker muligheten for regjeringsskifte større enn på lenge. Det er ikke bare velgerne som gjør framtida utrygg for Erna Solberg og hennes mannskap. Det virker også som vennene svikter.

Slik sentrale politikere i KrF og Venstre uttaler seg, virker det i beste fall usikkert om de såkalte støttepartiene fortsatt vil støtte en regjering der Frp deltar. De vil helst regjere med Høyre alene, men akkurat det framstår mest som en fjern drøm. Det er ikke bare de borgerlige som sliter med samarbeidet. Det er snakket mye om borgerlig kaos, men å stable på beina et styringsdyktig rødgrønt regjeringsalternativ, er lettere sagt enn gjort.

Senterpartiet har for første gang møttes som et samlet trøndelagsparti, og som partiets maktbastion, er det de sier interessant. Trønderne har sjelden manglet beskjedenhet på egne vegne, og medgangen på meningsmålingene har ikke svekket selvbildet. På helgas fylkesårsmøte kom det tydelig fram at tidligere regjeringspartner SV står lavt i kurs. Nyvalgt trønderhøvding Tomas Iver Hallem (Sp) uttaler til Trønder-Avisa at det er uaktuelt å samarbeide med SV i regjering. Han mener SV vil parkere mange av Sps kampsaker.

Jo mer man ser av det Senterpartiet som stormer fram på målingene, jo større blir konfliktlinjene mellom Sp og SV. Rovdyrpolitikk, byråkrati, statlig makt, innvandring og grunneierpolitikk er områder der avstanden er stor. I Sør-Trøndelag topper Lars Haltbrekken, Naturvernforbundets mangeårige leder, SV-lista. I de nevnte sakene er det vanskelig å tenke seg en større kontrast enn mellom Haltbrekkens SV og Vedums Sp.

Da er Sp-toppene i Trøndelag mye mer fristet av et samarbeid med Kristelig Folkeparti. Dersom det ikke blir en ren Ap/Sp-regjering, er det KrF de foretrekker. Det er de ikke alene om. KrF er Norges mest populære parti, i alle fall blant andre politikere. Ap har i lengre tid fridd til KrF, og de virker slett ikke uimottakelig for en flørt. Et gjennomsnitt av meningsmålingene fra nettstedet «Poll of polls» viser at Ap og Sp ville sikret flertall med KrF dobbelt så ofte som sammen med SV. Derfor kan også veien til makt bli lettere med KrF enn med SV.

Særlig i verdispørsmål vil KrF støte på problemer dersom de bytter side. Tradisjonelt står grasrota i Sp og KrF hverandre nær, og de to partiene har også funnet sammen i motstand mot eggdonasjon, tvillingabort og det tredje kjønn. KrF er stadig irritert på Høyre, som de mener utfordrer KrFs kjerneverdier. Med Ap får de definitivt mye å irritere seg over. Kontantstøtte, statlig familiepolitikk, bioteknologi, fler enn to juridiske foreldre er blant sakene i Aps program som vil skape gnissninger.

Arbeiderpartiet viser nå at de ikke trenger krevende partnere for å rote det til. De har også i flere saker gjort det vanskelig for seg selv. De lover omkamp om kommunereform og fraværsgrense, men en skal være en god og forståelsesfull lytter for å skjønne hva Ap egentlig mener. Det virker lite gjennomtenkt å dra dette med seg inn i valgkampen. I tillegg kan Ap få store problemer med å håndtere disse sakene dersom de vinner valget. Her kunne Ap lett overlatt til Høyre å gjøre «drittjobben», for så å toe sine hender.

Om en måned starter partienes landsmøter der de blankpusser sine partiprogram. De vil preges vel så mye av jakten på venner som av jakten på velgere.