Trønderne sviktet ikke Mathallen, det var Mathallen som sviktet trønderne

Ja, ja, sånn kan det gå. Huff og huff, nå må vi som trøndere se på oss selv og ta skylda for at vi atter en gang ikke tok innover oss enda en fantastisk ting som har blitt oss tilbydd. I Adresseavisen 15.02.17 fikk vi den sørgelige nyheten om at Mathallen hadde gått konk og med rette er Tone Sofie Aglen og hennes tilhenger i harnisk over oss trøndere. Vi må nok labbe slukøret inn i skammekroken enda en gang og svinge pisken enda litt hardere fordi vi ikke fikk Mathallen til å fungere.

Jeg er en av dem som er så entusiastisk over kortreist mat at jeg kjører til Jonsvatnet og lengre for å hamstre egg, fersk melk og fabelaktige kjøttstykker. Jeg står timevis i matteltet når det settes opp utenfor Hornemannsgården og kjøper så fryseren bugner over. Jeg er en av dem som Mathallen skulle interessere, men det gjorde den ikke! Hvorfor ikke? Tilbudet på mathallen var under pari! Dette ble påpekt tidlig i prosessen, noe Tone Sofie ga oss pryl for i Adresseavisen 22. juli 2015, i artikkelen «Sutring gjør ingen mathall».

Der fikk vi trøndere så hatten passet fordi vi var innom Mathallen, og en prosentandel av oss ikke hadde vett nok til å holde kjeft når vi rettmessig ble skuffet over tilbudet! I tillegg til dette gjorde Mathallen seg enda mer utilnærmelig ved at servicen var til tider arrogant og likegyldig noe som har gjennomsyret og farget Mathallens og Tone Sofie Aglen holdning rundt prosjektet. Holdningen var at vi trøndere var så heldige som hadde en mathall!

Kanskje skulle holdningen vært at Mathallen var heldig som fikk sette opp butikk i en av Trondheims mest lukrative kryss?

La meg presisere, mathall-folket var mer en modig. De hadde all mulig fantastisk mat å tilby, presentasjon av det de hadde var også delikat og smakfullt og det er en kjempegod idé med mathall! Jeg skal gladelig gå først i det fanetoget. Men når Tone Sofie Aglen skal piske oss som en dement kulinarisk innkaster, og få oss til å føle skam fordi noen ikke får butikken de driver til å overleve, så må jeg si stopp en halv! I tillegg så sutrer hennes tilhengere i mediene etterpå og gir publikum skylden for at Mathallen ikke overlevde. Da går det over til å bli latterlig! Det jeg tror Tone Sofie, hennes tilhengere og Mathallen har glemt, er at trøndere ikke lenger er tannløse bønder som sitter på et jorde og spiser gråstein; vi er bønder som sitter på et jorde med oljegliset om munnen og spiser gråstein mens vi er på internett!

Vi har blitt så internasjonalisert at vi ikke lenger kan sutres inn i en mathall. De kan da ikke bli rasende fordi vi som publikum forventet bedre? Trønderne sviktet ikke Mathallen, det var Mathallen som sviktet trønderne! Jeg sier som Tone Sofie, «sutring gjør ingen mathall». God service og et tilbud folk vil ha gjør det! Kanskje det er det vi får neste gang en mathall åpner?