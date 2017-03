Dobbeltmoral fra Håndballforbundets side i Byåsen-saken

Saken oppdateres.

Det er to grunner til at jeg ble svært overrasket da Norges Håndballforbund forsøkte å true Byåsen håndball elite til å nekte å ta imot en betingelsesløs gave på en million kroner fra Norgesspill.com.

Den første grunnen er at Norgesspill.com er et lovlig spillselskap som opererer med EU-lisens. Giveren ba ikke om noen gjenytelser eller noen form for oppmerksomhet, da det kunne ha blitt tolket som et brudd på forbudet mot spillreklame.

Hvordan Håndballforbundet kan hevde at gaven, som jeg var behjelpelig med å skaffe, er ulovlig, må være like uforståelig for dem selv som det er for meg. De har i hvert fall ikke klart å gi noen offentlig forklaring, verken på hva som skal være i strid med loven eller i strid med Norges Idrettsforbunds regler og vedtak.

Heldigvis har Byåsen opptrådt profesjonelt i saken, og har holdt hodet langt kaldere enn håndballledelsen i Oslo. Ved å be om en grundig juridisk vurdering skaffer Byåsen den faktainformasjonen Håndballforbundet ikke har gitt.

Den andre grunnen til at jeg er overrasket over Håndballforbundets håndtering, er at det bare er litt over tre år siden de inviterte meg til Ullevål og ba om penger. Forbundet lurte på om jeg kunne finne et bettingselskap som ville overta etter Bet-At-Home som hovedsponsor for håndballens Champions League og Beach Håndball-satsingen til det europeiske håndballforbundet. Men når Byåsen får en helt uforpliktende gave de ikke engang har bedt om, så er det illojal opptreden og undergraving av idretten. Kan man kanskje ane et lite snev av dobbeltmoral?

Styremedlem Jorodd Asphjell i Norges Idrettsforbund sa til Adresseavisen mandag 20. februar at idrettsstyret er «godt fornøyd med» hvordan Håndballforbundet håndterte saken.

Hvis dette stemmer, mener altså det øverste organet i Idrettsforbundet at udokumenterte trusler, ekstremt press og dobbeltmoral er oppførsel de er godt fornøyd med. Det lover dårlig for idretten. Dobbeltmoralens voktere i Idrettsforbundet og Håndballforbundet bør heller konsentrere seg om å hjelpe Byåsen håndball elite og de andre klubbene de organiserer. Det er på tide at vi får tatt gullet hjem til Trondheim igjen, og da trenger Byåsen hjelp.