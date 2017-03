Fra vondt til verre for de borgerlige

Saken oppdateres.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har aldri hatt særlig draget på Trøndelag. Med unntak av de gylne Marvin-årene, har det vært lite grobunn for borgerlig politikk. Nå er de ikke bortskjemt med gode nyheter fra Trøndelag, men det er likevel lite oppmuntrende tall for kulturminister Linda Hofstad Helleland og hennes partikamerater å ta med seg inn i den lange valgkampen. Høyre og Frp mister hver sin plass på den allerede rødgrønne trøndelagsbenken.

Arbeiderpartiet står sterkt både i nord og sør, og befester sin posisjon i meningsmålingen Respons Analyse har gjort for Adresseavisen og NRK. Det virker som om ingenting biter på Aps solide grep om trønderne. I Nord-Trøndelag har Senterpartiet en helt særegen posisjon, og fyller på mange måter det rommet Høyre vanligvis har i det politiske landskapet. For mange nordtrøndere er Senterpartiet det borgerlige alternativet til Ap. Når Sp kryper opp mot 23,5 prosent så har Ap og Sp alene 65 prosent av velgerne i Nord-Trøndelag bak seg. Da blir det ikke mye igjen på resten.

Lite tyder på at regjeringspartiene og deres støttepartier får en enkel valgkamp. De mange reformene er viktig for regjeringen, og vil ikke gå over. Nå ser vi at Senterpartiet fosser fram i hele landet, og det er ingen grunn til å tro at det er et blaff. De er det tydeligste alternativet til sentralisering, og det er musikk i ørene til mange trøndere. Også i langt mer borgerlige Møre og Romsdal har Sp en markant framgang. Distriktspolitikk og landbruk står sterkt, og regjeringens mange reformer blir neppe hyllet mange steder.

Det blir ikke enklere av alle de populære Ap- og Sp-ordførerne som hamrer løs på regjeringens politikk. Da hjelper det lite at de blå kan vise til god kommuneøkonomi, veibygging og tilfredshet på en rekke områder. Høyres stortingsrepresentant Frank Jenssen kan bare håpe at han blir langt mer populær som fylkesmann enn som høyremann i de trønderske kommunene.

Også småpartiene kan få en krevende valgkamp. Det er ofte utjevningsmandatene som bestemmer hvem som stikker av med de siste stortingsplassene, og fordelingen kan virke vilkårlig. Sist var det SVs Snorre Valen og Venstres André Skjelstad som kom inn på utjevning. I en polarisert valgkamp der mye vil handle om Ap og Sp mot Høyre og Frp kan de øvrige partiene risikere å slite tungt med å markere seg.