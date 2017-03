Tid for opprydding, ikke tåkelegging

Saken oppdateres.

Nei, ordfører Rita Ottervik. Problemet er ikke at tilliten til politikerne i Trondheim er svekket. Det er tilliten til Rune Olsø og Trondheim Arbeiderparti som er svekket. Partiet som har styrt byen med solid flertall i mer enn 13 år. Det er på høy tid at Ottervik slutter å peke på alle andre og rydder opp i eget parti. Nå er tida inne for å ta ansvar.

Mandag fikk den såkalte Olsø-saken en overraskende vending. Adresseavisen har vist at en utbygger har betalt to millioner kroner for at Ap-topp Rune Olsø personlig skulle bistå til en omregulering av Kystad fra grøntområde til boligformål. Han er mangeårig bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, leder i Sør-Trøndelag Ap og nå foreslått som leder av Trøndelag Arbeiderparti. Han er også en nær personlig venn av Trondheim Aps gruppeleder Geir Waage.

Ifølge avtalen med Olsøs arbeidsgiver Staur, ble den første millionen knyttet til at Kystad ikke ble omfattet av grønn strek. Da saken ble sendt ut til høring, ble nettopp dette foreslått av Arbeiderpartiet. Olsø selv hevder at han aldri har hatt møter med politikere om Kystad eller om grønn strek, og fremholder at avtalen ble inngått først etter at saken ble sendt på høring.

Avsløringen har naturlig nok skapt oppstandelse på rådhuset i Trondheim. Nå har Arbeiderpartiet og Venstre foreslått å innføre et nytt lobbyregister og forbud mot betalt lobbyvirksomhet for folkevalgte. –Dette må til for å gjenopprette tilliten til byens politikere, uttalte Ottervik til Adresseavisen. Som om dette var et sykdomstegn ved trondheimspolitikken generelt. På bakgrunn av dette forslaget har Olsø søkt om permisjon fra bystyret.

Den fulle konsekvensen av et slikt forbud er ukjent. Det kan i ytterste konsekvens føre til at flere som er ansatt i næringsliv og andre virksomheter, ikke kan bli folkevalgt i Trondheim. Det kan umulig være verken ønskelig eller særlig gjennomtenkt. Sannsynligvis løser det heller ikke de grunnleggende problemene. De aller fleste politikere er i stand til å forholde seg til både habilitetsregler og etiske regelverk. Dersom det viser seg at Ap ikke har klart dette, betyr ikke det at alle politikerne skal «straffes».

Trondheim kommune har åpenbart et behov for å gå grundig gjennom sitt etiske regelverk og ikke minst hvordan det blir etterlevd. Det kan også være fornuftig å innføre et lobbyregister. Åpenhet og gjennomsiktighet er ytterst viktig for å sikre sunne prosesser og et velfungerende demokrati. Vi som borgere må føle oss trygge på at politikerne tar beslutninger som er til samfunnets beste. Bare en aldri så liten mistanke om at politiske vedtak kan kjøpes, er drepende. For politikere er det én valuta som gjelder: Tillit. For å ha tillit holder det ikke med all verdens lover og regler. Den etiske grunnmuren må være på plass.

Trondheim Arbeiderparti må gjøre en grundig ryddejobb i eget parti, ikke bruke kreftene på tåkelegging og ansvarsfraskrivelse.