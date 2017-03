Nikab: Sjeldent antrekk som skaper konflikter

Saken oppdateres.

Flere av dem har fremstilt det som om hun skulle være rådets «ansikt utad». Det stemmer ikke.

Et «ansikt utad» som tildekker nesten hele ansiktet, kaller selvfølgelig på latteren. Det viser også en sjokkerende mangel på forståelse for hvordan man kan skape bedre kontakt mellom norske muslimer og resten av samfunnet. Men de sterke reaksjonene bygger på feil forutsetninger. Kvinnen som er ansatt, Leyla Hasic, har fått en tilbaketrukket jobb som administrasjonskonsulent.

Å bruke nikab i offentligheten er problematisk. For lærere, helsearbeidere, politifolk og andre som er avhengig av et tett og godt forhold til andre mennesker, er plagget selvfølgelig en alvorlig hindring. Men en administrasjonskonsulent som arbeider på et kontor, må kunne kle seg som hun vil.

Både lederskribenter, kommentatorer og nyhetsjournalister har derfor gjort seg skyldig i kortslutninger de siste par dagene. Vårt Land skrev for eksempel på første side at «å ansette en tildekket kvinne som «ansikt utad» bidrar til steilere fronter». Leyla Hasic skal ikke være noe ansikt utad.

På et annet nivå er ansettelsen likevel kritikkverdig. Hasic har tidligere markert seg i offentligheten med fundamentalistiske utsagn. «Slik vi tolker islam, er nikab obligatorisk», sa hun til Klassekampen for tre år siden. Leyla Hasic er bare én av noen titalls muslimer i Norge som bruker nikab. Plagget er derfor ikke noe samfunnsproblem, men det får symbolsk betydning når det havner i Islamsk Råd.

De få som bruker nikab, signaliserer at de står for en konservativ religionsutøvelse som mange misliker. Antrekket er uegnet i en organisasjon som har som en av sine viktigste oppgaver å styrke dialogen med storsamfunnet og som får betydelig offentlig støtte.

Det er forståelig at både kulturminister Linda Hofstad Helleland, Venstre-politiker Abid Raja, flere moskeer og islamske organisasjoner reagerer. Selv om nikab er en sjeldenhet, skaper plagget avstand til omgivelsene. Det er bare de aller ivrigste islam-kritikerne som tjener på det som nå har skjedd.