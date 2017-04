Kampen mot plasten

Saken oppdateres.

Den syke hvalen som ble funnet med magen full av plast utenfor Sotra i vinter, døde ikke forgjeves. Sjelden har vi sett et miljøengasjement vokse så raskt som følge av en enkelthendelse. Spontant ble det igangsatt ryddeaksjoner langs hele norskekysten. Også på partienes landsmøter har engasjementet for plastproblematikken vært stort.

Så var det også et dramatisk syn. Den sjeldne gåsenebbhvalen var utmagret og slapp, ute av stand til å ta til seg næring. Magen var full av plastposer, emballasje og annen småplast. Vi kunne tydelig se emballasje fra kyllingvinger og sjokolade. Et sterkt symbol på hvordan menneskelig forbruk og uforstand ødelegger naturen rundt oss. Vi føler oss alle litt skyldige.

Reinere hav var den mest synlige politiske saken på Venstres landsmøte i Ålesund i helga. En stor tøyhval var plassert midt i begivenhetenes sentrum. Politikerne lot seg avbilde med fisk og sjøfugl i hendene. Kampanjen «Reint hav» ble sparket i gang med dørbank og ryddeaksjoner rundt omkring i landet. Venstre ønsker å lede an i en nasjonal dugnad for å ta bedre vare på havet. Det er på høy tid. I festtalene skryter vi av at vi skal leve av havet, men behandler det som en søppelbøtte.

Saken kler miljøpartiet Venstre, og den engasjerer bredt. Venstre er ikke bortskjemt med slike konkrete saker. På Høyres landsmøte var kampen mot plastforsøpling en av de store overraskelsene. Partiet vedtok en rekke tiltak for å få ned plastforbruket og forhindre forsøpling. Også hos Senterpartiet var plast i havet et tema.

Venstres vedtak går naturlig nok lenger enn Høyres. Partiet vil innføre en plastavgift for all plast som ikke er bioplast eller resirkulert. De vil også ha forbud mot tynne plastposer og mot mikroplast i kroppspleieprodukter. Samtidig vil de øke flaskepant, returordninger og utvikle en egen marin søppeltjeneste. Men det er nå.

Da de borgerlige foreslo poseavgift for å få statsbudsjettet for 2015 i havn, ble de latterliggjort. Det var det dummeste folk hadde hørt. Ikke gjorde partiene noe særlig forsøk på å forsvare den heller, ei heller Venstre. Poseavgiften ble en flopp. Hadde den blitt foreslått i dag, etter funnet av plasthvalen, ville forslaget sannsynligvis møtt en blidere skjebne. Noen enkel løsning på problemet er det ikke. Bæreposer fra butikken utgjør en forsvinnende liten del av plasten som havner i havet, selv om vi rett nok bruker en milliard plastposer hvert år. Det kan først og fremst være en viktig markering av at plast ikke er «gratis», det har en kostnad. I dag er kostnaden langt høyere for naturen enn for forbrukeren.

Temaet taper neppe aktualitet før valget. Tilfeldighetene ville ha det til at en fisker i Nordland fant en torsk med en hel plastflaske i magen denne helga. Torsken var tynn og skral, og hadde det neppe bra. Forskerne tror dette blir et vanligere syn i framtida. De eksemplene vi finner, er sannsynligvis bare toppen av isfjellet. Gigantiske plasthav flyter rundt i verdenshavene. Det er fotballer, kajakker, plastflasker, legoklosser, bæreposer, fiskegarn og mye annet, kvernet ned til ørsmå, gjennomsiktige partikler.

All denne plasten truer livet i havet. Forskerne er bekymret over funnene av store mengder plast i magen til sjøfugl, fisk, krabber og andre sjødyr. Dersom ikke noen tar seg kraftig sammen, kan vi ha mer plast enn fisk i havet innen 2050. Men hvem er denne noen? Problemet er internasjonalt, men hvert år havner 8000 tonn norsk søppel i havet. Noen er visst både den ene og den andre.

For Venstre er kampen mot forsøpling en takknemlig valgkampsak. Partiet har høy troverdighet på miljø og klassisk naturvern, men sannsynligvis engasjerer miljø færre velgere enn de skulle håpet. Klima blir ofte diffust og vanskelig å forholde seg til. Plast er konkret og forståelig, noe vi alle har et forhold til. Dyr og fugler fulle av plast vekker harme. Å rydde strender gir en følelse av å faktisk gjøre en forskjell.

Forhåpentligvis betyr det mer enn bare en dråpe i havet.