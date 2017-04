Et skår i den rødgrønne gleden

Saken oppdateres.

Det er klart rødgrønt flertall på den siste målinga Respons har utført for Adresseavisen, Bergens Tidende og Aftenposten. Sp fortsetter klatringen og SV gjør sin beste måling på lange tider. Arbeiderpartiet har likevel grunn til å være litt bekymret. Ap fortsetter nedgangen, og ingen partier mister flere velgere til Senterpartiet. 20 prosent av dem som sier de vil stemme Sp, er gamle Ap-velgere. Lojaliteten er heller ikke mye skryte av. Mange Ap-velgere sitter på gjerdet.

Det er neppe bare kollegial begeistring i Ap over at velgerne flytter seg til Sp. Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre har havnet i skyggen av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Der er det ikke godt å være. Vedum kan ha hjemme alene-fest når distriktspolitikk dominerer debatten. Der blir Ap-Støre en fremmed fugl.

Både Høyre og Venstre hadde en tydelig brodd til Sp på sine landsmøter. Hver gang noen skremmer med hvor håpløst gammeldags og konserverende Sp er, kan Vedum glise enda bredere. Fiender og oppmerksomhet om egen politikk er helt avgjørende for å mobilisere velgere. Spørsmålet er bare om han kan le hele veien til valglokalet. Partiet er fullmobilisert, og får en tyngre jobb dersom dagsorden skifter. Alle vet at om den positive spiralen man er i med gode meningsmålinger er sterk, så er den negative spiralen desto sterkere dersom tallene snur. Ingen skal heller undervurdere effekten av at valgkampmaskineriet til Ap og Høyre begynner å rulle.

Ap lar seg nok friste til å legge retorikken nærmere Sp, men det er ikke nødvendigvis smart. Velgerne foretrekker stort sett alltid originalen. Mange av Ap-velgerne er som Høyre opptatt av reformer og stødig styring. De liker neppe et Ap som prøver å være Sp-light. Også Høyre og Frp mister velgere til Sp, selv om regjeringspartiene er overraskende stabile. Det er få tegn til synlig regjeringsslitasje, selv om nok begge partiene skulle hatt saker som mobiliserte sterkere. For Frp er det kanskje en politisk seier at asylstrømmen har gått tilbake, men på målingene hadde de nok tjent på mer debatt om innvandring.

Denne målinga føyer seg inn i ei lang rekke som skyver Venstre under sperregrensa. Bortsett fra klima og miljø, har partiet få egne markante saker. I tillegg sliter partiet med svært lite trofaste velgere. Kun Miljøpartiet De Grønne har et mindre grunnfjell og flere usikre velgere. På helgas landsmøte i Ålesund prøvde Venstre å markere seg tydeligere på skole, gründerpolitikk og barnefattigdom. Deres mulighet ligger særlig i å tørke støv av det gamle lærerpartiet.

Venstres lave oppslutning er skummel for langt flere enn Venstre selv. Det er lenge siden partiet har kommet over 4 prosent to valg på rad. Sannsynligheten er stor for at det blir svært tett mellom de blokkene. Faller Venstre under sperregrensa, skal det mye til å berge en borgerlig regjering. Taktisk stemmegivning fra høyrevelgere har berget Venstre før.

Heller ikke KrF-leder Knut Arild Hareide eller SV-leder Audun Lysbakken kan sove trygt om natta. Selv om begge partiene har enn forsiktig framgang, viser de fleste målinger at de begge lever farlig. Kampen mot sperregrensa kan bli vel så spennende som statsministerduellene i denne valgkampen.