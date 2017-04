Jeg kan ikke huske sist jeg så et oppgjør «på tørre never»

Saken oppdateres.

I Adresseavisen fredag 31.03 trykker Adressa et debattinnlegg av Bjørn W. Lunde hvor han indignert spør: «Usportslig opptreden som slåssing ser ut til å være en vel etablert og godtatt gren som ekstra underholdning under ishockeykamper. Er det bare greit for Norges idrettsforbund og Norges Ishockeyforbund at ishockeyspillere under seriekamper og ellers slåss med bare knyttnever?».

Jeg vil gjerne bringe inn litt fakta og erfaringer fra innsiden som kan hjelpe Lunde med å få svar på sine spørsmål.

Etter at ishockeyen i Norge fikk et til dels velfortjent dårlig rykte på 1980 tallet, har Ishockeyforbundet og klubbene tatt store grep for å redusere slåssing i idretten.

Hvis en spiller kaster hanskene for å slåss, medfører det automatisk matchstraff og en til flere kampers karantene. Denne regelen er blitt innført nettopp for å få bukt med slåssing og har vært særs effektiv. Selv har jeg stort sett vært på alle A- lags kamper i Leangen, og kan ikke huske sist jeg så et oppgjør «på tørre never.

Når Lunde skriver at « i ishockey tillater man at de tar av seg hanskene for å slåss, for der er bare knyttnever godt nok» er dette rett og slett feil. Er det aggresjon i hockey? Ja visst! Hvis du drar på kamp på Leangen får du se både «knuffing» og også innimellom at det deles ut slag mot hverandre.

En kan selvfølgelig diskutere hva som burde vært lov og ikke, dette er det delte meninger om også innad i hockeymiljøet.

Hvis en ser på idretten og idrettsgrener i et litt bredere perspektiv, ser vi at alle idretter har sine utfordringer og sider ved seg en kan kritisere.

Med fotball er det bevisst juks ved filming og infantil sutreopptreden, skiidretten og sykling sliter med doping, turn kan medvirke til økt fokus på kropp på en usunn måte og for hockey trenger en å ha fokus på balanse mellom en aggressivitet som en ikke ønsker skal forsvinne helt samtidig som det ikke må gå for langt. Når jeg leser Lunde sitt innlegg, og hans oppfatninger basert på nyhetsoppslag i TV, skjønner jeg veldig godt hvor det kommer fra da det innen mange medier er et klart fokus på å dekke slåssingen, slik at en kan få inntrykk av at hockey er en sport for hjernetomme tullinger som bare elsker å ta en fight.

I nabolandet Sverige er hockey nasjonalsport. Er de et folkeslag fullt av voldsforherligende idioter? Nei de har en seriøs, kritisk og bred dekning slik at urettmessige stereotyper som hockey som «bøllesport» rettferdig nok ikke får fotfeste. Kanskje en dag vil og Adressa vie hockeysporten bredere og mer seriøs omtale (kritisk men saklig), det er lov å håpe.

Til deg Lunde: Ta deg en tur til Leangen og forsøk å se en hockeykamp! Du har et stående tilbud fra meg neste sesong. Jeg tilbyr meg å kjøpe billett til deg på kamp i Leangen og blir med som følge på kampen. Kanskje vil du ikke like det du ser, og det er fair nok det, men da har du i hvert fall sett sporten live og kan gjøre deg opp en kvalifisert mening. Navnet mitt står åpent her og det er bare å kontakte meg på Facebook eller annen måte.

