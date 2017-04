Vi er stolte av kunstbyen Trondheim

Saken oppdateres.

Ja! Vi ønsker også at besøksstatistikken ved Trondheim Kunstmuseum (TKM) hadde sett annerledes ut, men tviler på at et gjentagende negativt fokus vil bidra til å trekke publikum inn gjennom dørene. Nå har vi lest at; TKMs utstillingsprogram betegnes av noen som «jævlig kjedelig», direktøren får refs for å ikke bo permanent i byen, Trondheim blir satt opp mot Bergen (!), ledere ved andre museer nasjonalt og internasjonalt kommer det tips om hvordan det «skal» gjøres.

Det er underlig hvor mye spalteplass lokalavisen plutselig er i stand til å frigjøre i søken etter konflikt og polarisering. Vi kan ikke annet enn å smile oppgitt og se på dette som et ledd i en bevisst og systematisk kampanje med hensikt å marginalisere oppslutningen rundt billedkunst i regionen, og svekke Trondheim som kunstby! Vi vil oppfordre alle til å bidra i en langsiktig dugnad som setter kunsten på dagsordenen med positivt fortegn. Det er en holdningsendring som må til for å gjøre «det å gå på kunstutstilling» til en naturlig aktivitet, slik at publikumstallene får et kraftig løft, ikke bare på TKM, men på alle byens visningssteder for kunst.

Når alt kommer til alt, handler det ikke om hvorvidt Börjesson pendler, om museet har investert i interaktiv teknologi, om samlingen står i kjelleren, på loftet, eller om Håkon Bleken synes noe er jævlig kjedelig. Det handler om at publikum uteblir på grunn av at de mangler tradisjon for å gå på kunstutstilling.

Og hvorfor skal en middels interessert publikummer bruke tid på noe som de får inntrykk av at ingen vil se?

Ordførere gliser om kapp under milepælen «offisiell åpning av Kunsthall Trondheim», i nærvær av H.M. Dronningen, men har visstnok behov for å motta en personlig invitasjon i god tid, for å få med seg åpninger av utstillinger med markante nasjonale og internasjonale kunstnere, arrangement som ellers skjer flere ganger i året.

Når lokalavisen for eksempel skriver en lang og positiv reportasje om Aros, kunstmuseet i Århus, og belyser kunst i Trondheim under overskriften «Er dette kunst?», da gir det signaler om at du ikke får sett «orntli» kunst her i byen. Vi vil imidlertid berømme Adressa for den høye kvaliteten på innholdet i nevnte serie, skrevet av Gustav Borgersen.

Vi har et økende antall visningssteder for samtidskunst i Trondheim, et økende antall profesjonelle kunstnere som bor og arbeider i byen, vi har flere kunstnerfellesskap, et kunstakademi og en aktuell kunstscene som blir mer aktiv og spennende for hvert år som går.

På mange kulturområder har Trondheim et potensial og en vekst som mange andre byer ikke har.

En kunstinstitusjon pleier man å trekke frem som byens stolthet. La oss glemme den dårlige trønderske selvtilliten og ta frem bergenseren i oss.

La oss slå oss for brystet og være stolte over Trondheim og den vitale kunstscenen vi har!