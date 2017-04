Kan vi spise gullkalven?

Saken oppdateres.

I skyggen av oppslagene om tvilsom praksis blant beslutningstakere i Trondheim har det dukket opp noen små lapper i dagligvarebutikkene våre som forteller om forsyningsproblemer på utvalgte grønnsaker etter ekstremt vær lenger sør i Europa. Danmark sliter med den verste grønnsakmangelen på 25 år og i Storbritannia er det innført rasjonering på enkelte grønnsaker.

Forbrukere i Trøndelag er, som i resten av landet, vant med å ha ubegrenset tilgang til mat hele året. Vi stoler på at verdensmarkedet forsyner oss med det vi ikke produserer selv, og matknapphet handler for de fleste om hamstring av julemat og smørkrise i kjølvannet av lavkarbobølgen. Kan markedet virkelig svikte også velbeslåtte nordmenn? Utviklingen i retning større gårdsbruk og mer intensiv produksjon gjør at også norske bønder blir stadig mer avhengig av importerte råvarer som kraftfor på bekostning av lokale ressurser. Dette går ofte ut over regnskogen som blir ryddet for å produsere soya til eksport. Økt produksjon i Norge betyr dermed ikke nødvendigvis at selvforsyningsgraden går opp. Norske bønder og forbrukere er altså havnet i et skjebnefellesskap der vi blir stadig sterkere prisgitt utviklingen på det internasjonale markedet. Det er ikke gitt at denne strategien vil være en farbar vei i framtiden.

Kombinasjonen av befolkningsvekst og klimaendringer setter matproduksjonen under stort press globalt. Innen 2050 må vi produsere dobbelt så mye mat på mindre areal. De beste landbruksområdene er også mest sårbar for endringer i den globale gjennomsnittstemperaturen.

Byene vokser i de fleste land, og med dette blir den beste landbruksjorda lagt under asfalt og betong i stort tempo. Både hensynet til beredskap og etikk tilsier derfor at vi bør ivareta vår egen evne til å produsere mat så langt det lar seg gjøre.

Enn så lenge står norske forbrukere først i køen på det internasjonale matmarkedet på grunn av vår oljesmurte økonomi. Men hvor lenge vil dette vare?

Nasjonalt har politikerne omsider begynt å våkne. Det er i dag tverrpolitisk enighet om å begrense det totale arealet som bygges ned, samtidig som jordvernhensyn skal ivaretas i lovverk som styrer samfunnsplanlegginga.

Også aktører utenfor landbruksnæringa tør nå å ta ord som dyrkamark og selvforsyningsgrad i sin munn uten å bli stemplet som bakstreverske. Blant forbrukerne er det en stadig voksende gruppe som både etterspør lokalprodusert mat og også involverer seg aktivt i produksjon og distribusjon gjennom andelslandbruk, kooperativer og parsellhager.

Kampen står likevel først og fremst i kommunene hvor politikerne må finne en bedre balanse mellom press fra utbyggere, boligpriser og langsiktige samfunnsinteresser som å ta vare på de tre prosentene av Norges areal som kan dyrkes mat på.

Uten at våre lokale folkevalgte står opp for jordvernet er svaret gitt på forhånd da ingen matbasert verdiskapning kan konkurrere mot de økonomiske gevinstene som i dag tilfaller dem som velger å ødelegger matjord for all framtid. Den såkalte grønne streken i Trondheim skulle gi varig vern mot nedbygging, men etter press fra utbyggere og mot faglige råd fra sin egen administrasjon valgte det politiske flertallet å fristille 10000 mål jord i byens randsoner. Dette tilsvarer mer enn det dobbelte av de 4000 målene per år som ligger inne i nasjonale målsettinger. Trondheim er dermed verst i klassen og på god vei til å ødelegge et av sine unik fortrinn – nemlig god tilgang til bynær landbruksjord av høy kvalitet.

Det største problemet med dagens praksis på jordvernfeltet i Trondheim er ikke mangel på tillit til enkeltpolitikere, politiske parti eller brudd på etiske regelverk.

Hovedutfordringen er mangelen på tidsperspektiv som ligger til grunn for beslutningene det politiske flertallet har gjort om matjordas framtid i Trondheim. En generasjon fram i tid, når dagens unger står i butikken og skal kjøpe mat til sine familier, hvordan står det til med kjøpekraften og klimaet da? Hvilke handlingsrom overlater vi egentlig til dem som kommer etter oss når vi vet at det tar mange hundre generasjoner å gjenskape den matjorda som nå ødelegges i rekordfart?

Er det virkelig moralsk forsvarlig å bygge ned matjord for all framtid for å oppnå en høyst midlertidig og usikker effekt på boligprisene?

Vi håper at politikerne i Trondheim ikke begrenser seg til å diskutere bare formen, men også tar innholdet i jordvernpolitikken opp til ny vurdering. De fleste har lekt seg med å tegne streker i sanden. Konsekvensene av den grønne streken vil befolkningen i Trondheim måtte leve med i 10000 år. Da er det alvor.