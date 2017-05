Natteravnene følte skyld for den store bota mannen fikk for urinering

Partiet for folk flest har landsmøte i helga. Folk flest stemmer riktignok på et annet parti, på Arbeiderpartiet, bortsett fra folk flest i Sogn og Fjordane, der folk flest nå stemmer Senterpartiet.

Men altså; partiet for folk flest har landsmøte. Nå ser det ut til at én av ti nordmenn vil stemme på dem i september.

Selv har jeg i mange år lurt på hvem folk flest egentlig er. Derfor har jeg fordypet meg i tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Landets mest tallrike aldersgruppe er dem mellom 45 og 49 år. Det finnes nesten 380 000 slike nordmenn, noen flere menn enn kvinner. 200 000 av dem er gift, de fleste har fullført videregående skole.

Folk flest er med andre ord en gift mann i slutten av 40-årene med eksamen fra videregående skole. Han bor i en by og jobber gjerne i servicenæringen. Folk flest er ikke bønder, fiskere og industriarbeidere. Mange av dem, over 35 prosent i denne aldersgruppa, har høyere utdanning. Noen har doktorgrad, noen har bare grunnskole.

Jo mer jeg studerer SSB-tallene og ser meg rundt, desto tydeligere blir det at er at folk flest er svært forskjellige. De mener så mangt og stemmer på så mange ulike partier at ingen av dem er partier for folk flest. Bare én av tre stemmer på det største. Med andre ord: Begrepet betyr ikke noe som helst. Folk flest finnes ikke.